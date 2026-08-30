Хргович пояснив, чому не завершив кар'єру після поразки Дюбуа

Філіп Хргович. Фото: Reuters

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович сенсаційно переміг Мозеса Ітауму та став чемпіоном світу за версією IBF. Після бою боксер зізнався, що після поразки від Даніеля Дюбуа серйозно замислювався над завершенням кар'єри.

Продовжити виступи його змусило народження доньки. Про це Хргович розповів в інтерв'ю Boxing King Media, передає портал Новини.LIVE.

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Філіп Хргович після бою. Фото: Reuters

Хргович не хотів здаватися невдахою

Хргович розповів, що присвятив боксу все своє життя, тому після поразки від Даніеля Дюбуа втратив мотивацію продовжувати кар'єру. За його словами, тоді він серйозно думав про завершення виступів і хотів почати новий етап життя.

"Але тоді народилася моя донька і я хотів спробувати ще раз, щоб вона мною пишалася. Я не міг допустити, щоб у неї був батько, якого вона вважала б невдахою", — сказав Хргович.

Хорват також нагадав, що в поєдинку з Дюбуа вже в першому раунді отримав серйозне розсічення, через що не зміг показати свій найкращий бокс. Після тієї поразки, за словами чемпіона, багато хто поспішив списати його з рахунків, зокрема й у рідній Хорватії.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після першої поразки в кар'єрі Мозес Ітаума не зміг самостійно залишити ринг — британця винесли на ношах та доправили до лікарні.

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