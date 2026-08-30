Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хргович переміг Ітауму для того, щоб донька не вважала невдахою

Хргович переміг Ітауму для того, щоб донька не вважала невдахою

Ua ru
30 серпня 2026 13:38
Хргович пояснив, чому не завершив кар'єру після поразки Дюбуа
Філіп Хргович. Фото: Reuters

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович сенсаційно переміг Мозеса Ітауму та став чемпіоном світу за версією IBF. Після бою боксер зізнався, що після поразки від Даніеля Дюбуа серйозно замислювався над завершенням кар'єри.

Продовжити виступи його змусило народження доньки. Про це Хргович розповів в інтерв'ю Boxing King Media, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Филип Хргович
Філіп Хргович після бою. Фото: Reuters

Хргович не хотів здаватися невдахою

Хргович розповів, що присвятив боксу все своє життя, тому після поразки від Даніеля Дюбуа втратив мотивацію продовжувати кар'єру. За його словами, тоді він серйозно думав про завершення виступів і хотів почати новий етап життя.

"Але тоді народилася моя донька і я хотів спробувати ще раз, щоб вона мною пишалася. Я не міг допустити, щоб у неї був батько, якого вона вважала б невдахою", — сказав Хргович.

Хорват також нагадав, що в поєдинку з Дюбуа вже в першому раунді отримав серйозне розсічення, через що не зміг показати свій найкращий бокс. Після тієї поразки, за словами чемпіона, багато хто поспішив списати його з рахунків, зокрема й у рідній Хорватії.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після першої поразки в кар'єрі Мозес Ітаума не зміг самостійно залишити ринг — британця винесли на ношах та доправили до лікарні.

Також Новини.LIVE писав про повернення Дениса Берінчика після тривалої перерви, яке завершилося поразкою від Сема Ноукса.

бокс Філіп Хргович Даніель Дюбуа суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації