Динамо отреагировало на штраф в 5 млн грн за рекламу азартных игр

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получило один из крупнейших штрафов за последние годы. Клуб наказали за нарушение требований законодательства по рекламе азартных игр.

В клубе на официальном сайте отреагировали на наложение штрафа.

Константин Вивчаренко в футболке клуба, где на груди реклама букмекера. Фото: "Динамо"

Реакция "Динамо" на штраф в 5 млн грн

Киевское "Динамо" подтвердило факт наложения штрафа и отметило, что он касается размещения рекламных материалов на территории стадиона.

В заявлении клуб признал решение уполномоченного государственного органа и отметил, что осознает изменения в сфере регулирования рекламы и букмекерской деятельности. В "Динамо" отметили, что возможные технические или организационные недостатки имели место со стороны клуба, а ответственность за собственные действия является базовым принципом его работы.

Также в сообщении говорится о налаживании сотрудничества с государственным агентством PlayCity. Стороны достигли общего понимания относительно дальнейшего системного диалога, в частности в части инициатив, направленных на формирование культуры ответственной игры.

В клубе подчеркнули, что открыты к взаимодействию с регулятором и уже начали обсуждение совместных проектов. По позиции киевлян, такое сотрудничество должно быть полезным для государства, украинского спорта и общества в целом.

"ФК "Динамо" (Киев) действует открыто и исключительно в правовом поле", — добавили в клубе.

