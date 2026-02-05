Видео
Киевское Динамо неожиданно отреагировало на миллионный штраф

Киевское Динамо неожиданно отреагировало на миллионный штраф

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:49
Динамо отреагировало на штраф в 5 млн грн за рекламу азартных игр
Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получило один из крупнейших штрафов за последние годы. Клуб наказали за нарушение требований законодательства по рекламе азартных игр.

В клубе на официальном сайте отреагировали на наложение штрафа.

Читайте также:
Константин Вивчаренко
Константин Вивчаренко в футболке клуба, где на груди реклама букмекера. Фото: "Динамо"

Реакция "Динамо" на штраф в 5 млн грн

Киевское "Динамо" подтвердило факт наложения штрафа и отметило, что он касается размещения рекламных материалов на территории стадиона.

В заявлении клуб признал решение уполномоченного государственного органа и отметил, что осознает изменения в сфере регулирования рекламы и букмекерской деятельности. В "Динамо" отметили, что возможные технические или организационные недостатки имели место со стороны клуба, а ответственность за собственные действия является базовым принципом его работы.

Также в сообщении говорится о налаживании сотрудничества с государственным агентством PlayCity. Стороны достигли общего понимания относительно дальнейшего системного диалога, в частности в части инициатив, направленных на формирование культуры ответственной игры.

В клубе подчеркнули, что открыты к взаимодействию с регулятором и уже начали обсуждение совместных проектов. По позиции киевлян, такое сотрудничество должно быть полезным для государства, украинского спорта и общества в целом.

"ФК "Динамо" (Киев) действует открыто и исключительно в правовом поле", — добавили в клубе.

Напомним, бывший главный тренер киевского клуба Александр Шовковский поделился опытом выживания во время отключений света.

Влада Седан была напугана реакцией болельщиков амстердамского "Аякса" после трансфера ее мужа.

Известный спортсмен травмировался накануне церемонии открытия Олимпийских игр-2026.

футбол штраф реклама казино Динамо
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
