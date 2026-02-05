Відео
Головна Спорт Київське Динамо несподівано відреагувало на мільйонний штраф

Київське Динамо несподівано відреагувало на мільйонний штраф

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:49
Динамо відреагувало на штраф у 5 млн грн за рекламу азартних ігор
Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" отримало один із найбільших штрафів за останні роки. Клуб покарали за порушення вимог законодавства щодо реклами азартних ігор.

У клубі на офіційному сайті відреагували на накладення штрафу.

Читайте також:
Константин Вивчаренко
Костянтин Вівчаренко у футболці клубу, де на грудях реклама букмекера. Фото: "Динамо"

Реакція "Динамо" на штраф у 5 млн грн

Київське "Динамо" підтвердило факт накладення штрафу та зазначило, що він стосується розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.

У заяві клуб визнав рішення уповноваженого державного органу й наголосив, що усвідомлює зміни у сфері регулювання реклами та букмекерської діяльності. У "Динамо" зазначили, що можливі технічні або організаційні недоліки мали місце з боку клубу, а відповідальність за власні дії є базовим принципом його роботи.

Також у повідомленні йдеться про налагодження співпраці з державним агентством PlayCity. Сторони досягли спільного розуміння щодо подальшого системного діалогу, зокрема в частині ініціатив, спрямованих на формування культури відповідальної гри.

У клубі підкреслили, що відкриті до взаємодії з регулятором і вже розпочали обговорення спільних проєктів. За позицією киян, така співпраця має бути корисною для держави, українського спорту та суспільства загалом.

"ФК "Динамо" (Київ) діє відкрито та виключно в правовому полі", — додали в клубі.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського клубу Олександр Шовковський поділився досвідом виживання під час відключень світла.

Влада Седан була налякана реакцією вболівальників амстердамського "Аякса" після трансферу її чоловіка.

Відомий спортсмен травмувався напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.

футбол штраф реклама казино Динамо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
