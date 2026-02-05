Динамо відреагувало на штраф у 5 млн грн за рекламу азартних ігор

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" отримало один із найбільших штрафів за останні роки. Клуб покарали за порушення вимог законодавства щодо реклами азартних ігор.

У клубі на офіційному сайті відреагували на накладення штрафу.

Костянтин Вівчаренко у футболці клубу, де на грудях реклама букмекера. Фото: "Динамо"

Реакція "Динамо" на штраф у 5 млн грн

Київське "Динамо" підтвердило факт накладення штрафу та зазначило, що він стосується розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.

У заяві клуб визнав рішення уповноваженого державного органу й наголосив, що усвідомлює зміни у сфері регулювання реклами та букмекерської діяльності. У "Динамо" зазначили, що можливі технічні або організаційні недоліки мали місце з боку клубу, а відповідальність за власні дії є базовим принципом його роботи.

Також у повідомленні йдеться про налагодження співпраці з державним агентством PlayCity. Сторони досягли спільного розуміння щодо подальшого системного діалогу, зокрема в частині ініціатив, спрямованих на формування культури відповідальної гри.

У клубі підкреслили, що відкриті до взаємодії з регулятором і вже розпочали обговорення спільних проєктів. За позицією киян, така співпраця має бути корисною для держави, українського спорту та суспільства загалом.

"ФК "Динамо" (Київ) діє відкрито та виключно в правовому полі", — додали в клубі.

