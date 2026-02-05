Динамо отримало багатомільйонний штраф через протизаконну рекламу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оштрафовано на суму понад п'ять мільйонів гривень за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор. Рішення ухвалив уповноважений державний орган.

Штраф уже набув законної сили, повідомляє PlayCity.

Реклама

Читайте також:

Санкції пов'язані з недотриманням норм, що регулюють поширення реклами грального бізнесу. У матеріалах справи зазначено, що порушення було зафіксовано під час розміщення рекламних матеріалів, які не відповідали встановленим обмеженням та вимогам профільного закону.

Головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Що далі чекає на "Динамо"

Штраф у розмірі понад 5,1 млн гривень належить до числа найбільших подібних стягнень в українському футболі за останній час. Орган контролю зобов'язав клуб перерахувати кошти до державного бюджету у встановлений термін, при цьому рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку.

Справа розглядалася в рамках посиленого контролю за рекламою азартних ігор в Україні. Після легалізації ринку наглядові структури послідовно застосовують санкції до медіа, блогерів і спортивних організацій, а цей випадок із "Динамо" став одним із найпомітніших прикладів такої практики.

Нагадаємо, колишній наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився досвідом виживання під час блекауту.

Влада Седан злякалася реакції вболівальників амстердамського "Аякса" після переїзду Олександра Зінченка до Нідерландів.

Відомий спортсмен отримав травму напередодні церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Італії.