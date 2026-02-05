Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо отримало величезний штраф за рекламу азартних ігор

Динамо отримало величезний штраф за рекламу азартних ігор

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:18
Динамо отримало багатомільйонний штраф через протизаконну рекламу
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оштрафовано на суму понад п'ять мільйонів гривень за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор. Рішення ухвалив уповноважений державний орган.

Штраф уже набув законної сили, повідомляє PlayCity.

Реклама
Читайте також:

Санкції пов'язані з недотриманням норм, що регулюють поширення реклами грального бізнесу. У матеріалах справи зазначено, що порушення було зафіксовано під час розміщення рекламних матеріалів, які не відповідали встановленим обмеженням та вимогам профільного закону.

Игорь Костюк
Головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Що далі чекає на "Динамо"

Штраф у розмірі понад 5,1 млн гривень належить до числа найбільших подібних стягнень в українському футболі за останній час. Орган контролю зобов'язав клуб перерахувати кошти до державного бюджету у встановлений термін, при цьому рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку.

Справа розглядалася в рамках посиленого контролю за рекламою азартних ігор в Україні. Після легалізації ринку наглядові структури послідовно застосовують санкції до медіа, блогерів і спортивних організацій, а цей випадок із "Динамо" став одним із найпомітніших прикладів такої практики.

Нагадаємо, колишній наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився досвідом виживання під час блекауту.

Влада Седан злякалася реакції вболівальників амстердамського "Аякса" після переїзду Олександра Зінченка до Нідерландів.

Відомий спортсмен отримав травму напередодні церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Італії.

спорт футбол азартні ігри Динамо Ігор Суркіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації