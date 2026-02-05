Динамо получило многомиллионный штраф из-за противозаконной рекламы

Динамо получило огромный штраф за рекламу азартных игр
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) оштрафован на сумму свыше пяти млн гривен за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр. Решение было принято уполномоченным государственным органом.
Штраф уже вступил в законную силу, сообщает PlayCity.
Санкции связаны с несоблюдением норм, регулирующих распространение рекламы игорного бизнеса. В материалах дела указано, что нарушения были зафиксированы при размещении рекламных материалов, которые не соответствовали установленным ограничениям и требованиям профильного закона.
Что дальше ждет "Динамо"
Штраф в размере более 5,1 млн гривен относится к числу крупнейших подобных взысканий в украинском футболе за последнее время. Контролирующий орган обязал клуб перечислить средства в государственный бюджет в установленный срок, при этом решение может быть обжаловано в административном порядке.
Дело рассматривалось в рамках усиленного контроля за рекламой азартных игр в Украине. После легализации рынка надзорные структуры последовательно применяют санкции к медиа, блогерам и спортивным организациям, а данный случай с "Динамо" стал одним из наиболее заметных примеров такой практики.
Напомним, бывший наставник "бело-синих" Александр Шовковский поделился опытом выживания во время блекаута.
Влада Седан испугалась реакции болельщиков амстердамского "Аякса" после переезда Александра Зинченко в Нидерланды.
Известный спортсмен получил травму накануне церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии.
Читайте Новини.LIVE!