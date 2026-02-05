Видео
Динамо получило огромный штраф за рекламу азартных игр

Динамо получило огромный штраф за рекламу азартных игр

Дата публикации 5 февраля 2026 16:18
Динамо получило многомиллионный штраф из-за противозаконной рекламы
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) оштрафован на сумму свыше пяти млн гривен за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр. Решение было принято уполномоченным государственным органом. 

Штраф уже вступил в законную силу, сообщает PlayCity.

Санкции связаны с несоблюдением норм, регулирующих распространение рекламы игорного бизнеса. В материалах дела указано, что нарушения были зафиксированы при размещении рекламных материалов, которые не соответствовали установленным ограничениям и требованиям профильного закона. 

Игорь Костюк
Главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Что дальше ждет "Динамо"

Штраф в размере более 5,1 млн гривен относится к числу крупнейших подобных взысканий в украинском футболе за последнее время. Контролирующий орган обязал клуб перечислить средства в государственный бюджет в установленный срок, при этом решение может быть обжаловано в административном порядке.

Дело рассматривалось в рамках усиленного контроля за рекламой азартных игр в Украине. После легализации рынка надзорные структуры последовательно применяют санкции к медиа, блогерам и спортивным организациям, а данный случай с "Динамо" стал одним из наиболее заметных примеров такой практики. 

спорт футбол азартные игры Динамо Игорь Суркис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
