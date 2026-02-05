Динамо сделало ставку на молодого полузащитника — о ком речь

Богдан Редушко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Хавбек киевского "Динамо" Богдан Редушко продлил контракт с киевским клубом. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

Сделка стала подтверждением доверия со стороны тренерского штаба и руководства к молодому игроку, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Богдан Редушко прошел путь от выступлений за "Прикарпатье" до системы киевского клуба, где сначала работал в академии, затем в команде U-19. Сейчас игрок постепенно закрепляется в основной обойме. В клубе рассчитывают, что хавбек продолжит прогрессировать и станет стабильной частью первой команды.

Богдан Редушко (по центру) перед игрой с "Атлетико". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что означает это решение для игрока и "Динамо"

Продление контракта рассматривается как ставка на развитие и долгосрочную перспективу. В "Динамо" ожидают, что игрок сможет закрепиться на уровне основной команды, повысить стабильность своей игры и со временем взять на себя большую ответственность на поле.

"Контракт рассчитан на пять лет, и я очень рад этому решению. Для меня важно чувствовать доверие клуба и понимать, что в меня верят. Моя задача — работать еще больше, закрепиться в первой команде, стабильно играть и каждый день становиться сильнее", — рассказал Редушко.

В недавнем матче плей-офф Юношеской Лиги чемпионов с "Атлетико" Богдан сделал дубль, но это не помогло киевской команде избежать разгрома.

