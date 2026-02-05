Відео
У Динамо ухвалили рішення щодо молодого таланта з клубної академії

У Динамо ухвалили рішення щодо молодого таланта з клубної академії

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:47
Динамо зробило ставку на молодого півзахисника — про кого йдеться
Богдан Редушко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Хавбек київського "Динамо" Богдан Редушко продовжив контракт із київським клубом. Нова угода розрахована на п'ять років.

Угода стала підтвердженням довіри з боку тренерського штабу та керівництва до молодого гравця, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Читайте також:

Богдан Редушко пройшов шлях від виступів за "Прикарпаття" до системи київського клубу, де спочатку працював в академії, потім у команді U-19. Зараз гравець поступово закріплюється в основній обоймі. У клубі розраховують, що хавбек продовжить прогресувати й стане стабільною частиною першої команди.

Богдан Редушко
Богдан Редушко (по центру) перед грою з "Атлетіко". Фото: пресслужба "Динамо"

Що означає це рішення для гравця та "Динамо"

Продовження контракту розглядається як ставка на розвиток і довгострокову перспективу. У "Динамо" очікують, що гравець зможе закріпитися на рівні основної команди, підвищити стабільність своєї гри та згодом узяти на себе більшу відповідальність на полі.

"Контракт розрахований на п'ять років, і я дуже радий цьому рішенню. Для мене важливо відчувати довіру клубу і розуміти, що в мене вірять. Моє завдання — працювати ще більше, закріпитися в першій команді, стабільно грати й щодня ставати сильнішим", — розповів Редушко.

У нещодавньому матчі плей-офф Юнацької Ліги чемпіонів з "Атлетіко" Богдан зробив дубль, але це не допомогло київській команді уникнути розгрому.

спорт футбол Динамо УПЛ Богдан Редушко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
