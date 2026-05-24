Киевстар ТВ в эти минуты начал трансляцию боя Усик - Верхувен в эти минуты

Киевстар ТВ через 5 минут начнет транслировать бой Усик — Верхувен
Уже через несколько минут в Гизе стартует главный бой вечера бокса между чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Сейчас уже завершился андеркард, а боксеры выходят на ринг.
О начале боя сообщил портал Новини.LIVE.
Где смотреть бой Усик — Верхувен
В Украине прямую трансляцию боя покажет платформа "Киевстар ТВ". Зрителям будут доступны не только главный поединок вечера, а также все поединки андеркарда.
Для просмотра трансляции необходимо авторизоваться на сайте или в приложении "Киевстар ТВ" и выбрать соответствующий пакет. Доступ к бою доступен в пакетах Премиум HD и Благотворительный.
Также вечер бокса будет транслировать стриминговый сервис DAZN, который является официальным международным транслятором вечера бокса.
Для Усика это будет первый бой после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Украинец подходит к поединку в статусе обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Для Верхувена бой с Усиком станет вторым боксерским, но первым испытанием такого уровня. К тому же он получит самый большой гонорар в карьере.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о месте проведения и трансляции ожидаемого боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном.
Также Новини.LIVE писал, что дизайнер объяснил смысл эффектного белого костюма, в котором Усик появился перед журналистами накануне поединка.