Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Київстар ТБ через 5 хвилин почне транслювати бій Усик — Верхувен

Київстар ТБ через 5 хвилин почне транслювати бій Усик — Верхувен

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 01:08
Київстар ТБ в ці хвилини почав трансляцію бою Усик — Верхувен
Бій Усик — Верхувен. Фото: Reuters

Уже за кілька хвилин у Гізі стартує головний бій вечора боксу між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Наразі вже завершився андеркард, а боксери виходять на ринг.

Про початок бою повідомив портал Новини.LIVE.

Де дивитися бій Усик — Верхувен

В Україні пряму трансляцію бою покаже платформа "Київстар ТБ". Глядачам будуть доступні не лише головний поєдинок вечора, а також усі поєдинки андеркарду.

Для перегляду трансляції необхідно авторизуватися на сайті або у застосунку "Київстар ТБ" та обрати відповідний пакет. Доступ до бою доступний у пакетах Преміум HD та Благодійний.

Також вечір боксу транслюватиме стримінговий сервіс DAZN, який є офіційним міжнародним транслятором вечора боксу.

Читайте також:

Для Усика це буде перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Українець підходить до поєдинку у статусі володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Для Верхувена бій з Усиком стане другим боксерським, але першим випробуванням такого рівня. До того ж він отримає найбільший гонорар у кар’єрі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про місце проведення та трансляцію очікуваного бою між Олександром Усиком і Ріко Верхувеном.

Також Новини.LIVE писав, що дизайнер пояснив сенс ефектного білого костюма, у якому Усик з’явився перед журналістами напередодні поєдинку.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації