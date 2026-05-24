Київстар ТБ в ці хвилини почав трансляцію бою Усик — Верхувен

Уже за кілька хвилин у Гізі стартує головний бій вечора боксу між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Наразі вже завершився андеркард, а боксери виходять на ринг.

Де дивитися бій Усик — Верхувен

В Україні пряму трансляцію бою покаже платформа "Київстар ТБ". Глядачам будуть доступні не лише головний поєдинок вечора, а також усі поєдинки андеркарду.

Для перегляду трансляції необхідно авторизуватися на сайті або у застосунку "Київстар ТБ" та обрати відповідний пакет. Доступ до бою доступний у пакетах Преміум HD та Благодійний.

Також вечір боксу транслюватиме стримінговий сервіс DAZN, який є офіційним міжнародним транслятором вечора боксу.

Для Усика це буде перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Українець підходить до поєдинку у статусі володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Для Верхувена бій з Усиком стане другим боксерським, але першим випробуванням такого рівня. До того ж він отримає найбільший гонорар у кар’єрі.