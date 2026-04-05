Главная Спорт

Клуб Зубкова и Батагова близок к чемпионству Турции

Дата публикации 5 апреля 2026 13:06
Трабзонспор Зубкова приблизился к чемпионству после победы над Галатасараем
Александр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" сократил отставание от "Галатасарая" до одного очка после победы в центральном матче чемпионата Турции. Команда украинцев Александра Зубкова и Арсения Батагова обыграла лидера со счетом 2:1.

О победе "Трабзонспора" сообщил портал Новини.LIVE.

"Трабзонспор" приблизился к титулу

В рамках Суперлиги Турции, где "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу, команда проиграла "Трабзонспору". Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, когда отличился Пол Онуачу, а во втором тайме Чибуике Нваиву удвоил преимущество. "Галатасарай" ответил голом Вильфрида Синго, однако отыграться не смог.

После этого матча "Трабзонспор" набрал 63 очка в 28 матчах и поднялся на второе место. "Галатасарай" имеет 64 очка в 27 матчах и сохраняет лидерство, но потерял ощутимое преимущество в чемпионской гонке.

Украинский вингер Зубков проводит стабильный сезон в составе турецкого клуба. В текущем чемпионате он провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 11 результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 млн евро.

Защитник Батагов также регулярно получает игровое время. Он провел 24 матча в сезоне и отметился двумя результативными передачами. Сейчас Батагов травмирован и может не сыграть до конца сезона.

До завершения сезона осталось шесть туров, и борьба за титул в Суперлиге обострилась. "Трабзонспор" продолжает серию побед и сохраняет шансы на чемпионство, тогда как "Галатасарай" имеет преимущество лишь в одно очко и игру в запасе. "Фенербахче" занимает третье место, имеет игру в запасе и отстает от второго места на три очка.

Как сообщал портал Новини.LIVE, матч чемпионата Украины "Динамо" — "Карпаты" завершился скандалом, связанным с жалобами на работу арбитра против киевлян.

Также портал Новини.LIVE сообщил, что Деонтей Уайлдер спорно победил Дерека Чисору в боксерском поединке.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
