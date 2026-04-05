Трабзонспор Зубкова наблизився до чемпіонства після перемоги над Галатасараєм

Олександр Зубков. Фото: "Трабзонспор"

"Трабзонспор" скоротив відставання від "Галатасарая" до одного очка після перемоги у центральному матчі чемпіонату Туреччини. Команда українців Олександра Зубкова та Арсенія Батагова обіграла лідера з рахунком 2:1.

Про перемогу "Трабзонспору" повідомив портал Новини.LIVE.

"Трабзонспор" наблизився до титулу

У рамках Суперліги Туреччини, де "Галатасарай" очолює турнірну таблицю, команда програла "Трабзонспору". Господарі відкрили рахунок уже на 4-й хвилині, коли відзначився Пол Онуачу, а у другому таймі Чібуїке Нваїву подвоїв перевагу. "Галатасарай" відповів голом Вільфріда Сінго, однак відігратися не зміг.

Після цього матчу "Трабзонспор" набрав 63 очки у 28 матчах і піднявся на друге місце. "Галатасарай" має 64 очки у 27 матчах і зберігає лідерство, але втратив відчутну перевагу в чемпіонській гонці.

Український вінгер Зубков проводить стабільний сезон у складі турецького клубу. У поточному чемпіонаті він провів 25 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 11 результативних передач. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 7 млн євро.

Захисник Батагов також регулярно отримує ігровий час. Він провів 24 матчі в сезоні та відзначився двома результативними передачами. Наразі Батагов травмований і може не зіграти до кінця сезону.

До завершення сезону залишилося шість турів, і боротьба за титул у Суперлізі загострилася. "Трабзонспор" продовжує серію перемог і зберігає шанси на чемпіонство, тоді як "Галатасарай" має перевагу лише в одне очко та гру в запасі. "Фенербахче" посідає третє місце, має гру в запасі та відстає від другого місця на три очки.

