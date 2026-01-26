Відео
Батагов спробує повторити успіх Забарного — про що йдеться

Батагов спробує повторити успіх Забарного — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 16:51
Трансфер Батагова в Англію виходить на вирішальну стадію
Арсеній Батагов у "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Ще один футболіст збірної України може перебратися на Туманний Альбіон. Місцевий "Борнмут" занудьгував за Іллею Забарним та знайшов йому несподівану заміну.

"Вишні" ведуть переговори про перехід одного з футболістів "Трабзонспора", повідомляє Günebakış.

Читайте також:

Кар'єра 23-річного Арсенія Батагова може вийти на новий рівень після того, як ним зацікавилися в АПЛ. Колишній капітан молодіжної збірної України за кілька років став помітним гравцем у чемпіонаті Туреччини та привернув увагу команди, за яку нещодавно виступав Ілля Забарний.

Арсений Батагов
Арсеній Батагов під час тренування. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Коли здійсниться трансфер Батагова

Англійський "Борнмут" продовжує переговори з "Трабзонспором" про трансфер українського захисника Арсенія Батагова. Інтерес з боку клубу АПЛ посилився на тлі можливого відходу одного з ключових гравців оборони.

"Борнмут" розглядає Батагова як пряму заміну Маркосу Сенесі, який близький до переходу в "Ювентус". У зв'язку з цим англійський клуб поліпшив свою пропозицію і готовий заплатити за українця до 28 млн євро, розраховуючи прискорити угоду.

Сам футболіст не проти переїзду в Англію та сприймає варіант з АПЛ як серйозний крок уперед у кар'єрі. При цьому Батагов розуміє, що остаточне рішення залишається за "Трабзонспором", який раніше позначав бажану суму трансферу на рівні не нижче 30 млн євро.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін поговорив із керівництвом та тренером "Реала" з приводу свого майбутнього.

Микола Шапаренко пояснив, чому вирішив залишитися в "Динамо" і не переходити в закордонний клуб.

спорт футбол Футбол трансфери Борнмут Арсеній Батагов Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
