Трансфер Батагова в Англію виходить на вирішальну стадію

Арсеній Батагов у "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Ще один футболіст збірної України може перебратися на Туманний Альбіон. Місцевий "Борнмут" занудьгував за Іллею Забарним та знайшов йому несподівану заміну.

"Вишні" ведуть переговори про перехід одного з футболістів "Трабзонспора", повідомляє Günebakış.

Кар'єра 23-річного Арсенія Батагова може вийти на новий рівень після того, як ним зацікавилися в АПЛ. Колишній капітан молодіжної збірної України за кілька років став помітним гравцем у чемпіонаті Туреччини та привернув увагу команди, за яку нещодавно виступав Ілля Забарний.

Арсеній Батагов під час тренування. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Коли здійсниться трансфер Батагова

Англійський "Борнмут" продовжує переговори з "Трабзонспором" про трансфер українського захисника Арсенія Батагова. Інтерес з боку клубу АПЛ посилився на тлі можливого відходу одного з ключових гравців оборони.

"Борнмут" розглядає Батагова як пряму заміну Маркосу Сенесі, який близький до переходу в "Ювентус". У зв'язку з цим англійський клуб поліпшив свою пропозицію і готовий заплатити за українця до 28 млн євро, розраховуючи прискорити угоду.

Сам футболіст не проти переїзду в Англію та сприймає варіант з АПЛ як серйозний крок уперед у кар'єрі. При цьому Батагов розуміє, що остаточне рішення залишається за "Трабзонспором", який раніше позначав бажану суму трансферу на рівні не нижче 30 млн євро.

