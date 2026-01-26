Трансфер Батагова в Англию выходит на решающую стадию

Арсений Батагов в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Еще один футболист сборной Украины может перебраться на Туманный Альбион. Местный "Борнмут" заскучал по Илье Забарному и нашел ему неожиданную замену.

"Вишни" ведут переговоры о переходе одного из футболистов "Трабзонспора", сообщает Günebakış.

Карьера 23-летнего Арсения Батагова может выйти на новый уровень после того, как им заинтересовались в АПЛ. Бывший капитан молодежной сборной Украины за несколько лет стал заметным игроком в чемпионате Турции и привлек внимание команды, за которую недавно выступал Илья Забарный.

Арсений Батагов во время тренировки. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Когда осуществится трансфер Батагова

Английский "Борнмут" продолжает переговоры с "Трабзонспором" о трансфере украинского защитника Арсения Батагова. Интерес со стороны клуба АПЛ усилился на фоне возможного ухода одного из ключевых игроков обороны.

"Борнмут" рассматривает Батагова как прямую замену Маркосу Сенеси, который близок к переходу в "Ювентус". В связи с этим английский клуб улучшил свое предложение и готов заплатить за украинца до 28 млн евро, рассчитывая ускорить сделку.

Сам футболист не против переезда в Англию и воспринимает вариант с АПЛ как серьезный шаг вперед в карьере. При этом Батагов понимает, что окончательное решение остается за "Трабзонспором", который ранее обозначал желаемую сумму трансфера на уровне не ниже 30 млн евро.

