Кохан победил на этапе Континентального тура в Польше

Михаил Кохан. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Украинский метатель молота Михаил Кохан продолжает успешно выступать на международных соревнованиях. Легкоатлет стал победителем турнира "Серебряной серии" Мирового легкоатлетического тура, который прошел в Польше.

О победе Кохана сообщил портал Новини.LIVE.

Кохан вновь поднялся на самую высокую ступеньку пьедестала

К старту соревнований украинец подходил в статусе главного фаворита. В этом сезоне он регулярно демонстрирует стабильные результаты и неизменно входит в число призеров международных турниров.

После первой попытки Кохан не лидировал, однако уже вторая попытка позволила ему возглавить протокол. В дальнейшем украинец только укреплял своё преимущество и не оставил соперникам шансов приблизиться.

Лучший результат Михаил показал в заключительной, шестой попытке. Его молот приземлился на отметке 77,99 метра, что принесло украинцу золотую медаль турнира.

Эта победа стала для Кохана уже девятой наградой на международных соревнованиях этого сезона. При этом четыре раза украинец поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала.

Успешное выступление в Польше в очередной раз подтвердило высокий уровень готовности украинского легкоатлета к главным стартам сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE опубликовал итоги заключительных матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE сообщил, что после финальных матчей группового этапа стали известны все участники и пары 1/16 финала ЧМ-2026.