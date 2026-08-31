Костюк прокомментировал разгромное поражение Динамо от Буковины

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал сенсационное поражение от "Буковины" со счетом 0:3 в четвёртом туре Украинской премьер-лиги. Наставник заявил, что его команда контролировала ход встречи, однако не смогла реализовать свои моменты и дорого заплатила за собственные ошибки.

При этом он ни слова не сказал о возможной отставке в эфире УПЛ.ТБ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк говорил не об отставке

По словам тренера, решающим стал первый пропущенный мяч после ошибки Вячеслава Суркиса. После этого футболисты "Динамо" начали торопиться, хотя и продолжали создавать опасные моменты у ворот соперника.

Костюк отметил, что до второго гола «Буковина» практически не создавала угроз, а третий мяч забила после быстрой контратаки, к которой тренерский штаб специально готовил команду.

"Теперь нужно как можно быстрее оставить это поражение позади, подробно его разобрать, сделать выводы и двигаться дальше. После таких неудачных матчей команда должна становиться сильнее", — сказал Костюк.

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Тренер добавил, что "Динамо" просматривало матчи "Буковины" против ЛНЗ и "Карпат", поэтому хорошо знало сильные стороны соперника. В то же время он признал, что киевляне не реализовали свои моменты, тогда как хозяева максимально эффективно воспользовались собственными шансами.

Отметим, что поражение от "Буковины" стало для "Динамо" первым в новом сезоне Украинской премьер-лиги.

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