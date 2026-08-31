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Головна Спорт Костюк не говорив про відставку після поразки від Буковини

Костюк не говорив про відставку після поразки від Буковини

Ua ru
31 серпня 2026 23:40
Костюк прокоментував розгромну поразку Динамо від Буковини
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував сенсаційну поразку від "Буковини" з рахунком 0:3 у четвертому турі Української прем'єр-ліги. Наставник заявив, що його команда контролювала перебіг зустрічі, однак не змогла реалізувати свої моменти й дорого заплатила за власні помилки.

При цьому він жодного слова не сказав про можливу відставку в ефірі УПЛ.ТБ, повідомив портал Новини.LIVE.

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Костюк говорив не про відставку

За словами тренера, вирішальним став перший пропущений м'яч після помилки В'ячеслава Суркіса. Після цього футболісти "Динамо" почали поспішати, хоча й продовжували створювати небезпечні моменти біля воріт суперника.

Костюк зазначив, що до другого гола "Буковина" практично не створювала загроз, а третій м'яч забила після швидкої контратаки, до якої тренерський штаб спеціально готував команду.

"Тепер потрібно якомога швидше залишити цю поразку позаду, детально її розібрати, зробити висновки та рухатися далі. Після таких невдалих матчів команда повинна ставати сильнішою", — сказав Костюк.

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Наставник додав, що "Динамо" переглядало матчі "Буковини" проти ЛНЗ і "Карпат", тому добре знало сильні сторони суперника. Водночас він визнав, що кияни не реалізували свої моменти, тоді як господарі максимально ефективно скористалися власними шансами.

Зазначимо, що поразка від "Буковини" стала для "Динамо" першою в новому сезоні Української прем'єр-ліги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, як Володимир Кличко відреагував на першу поразку Мозеса Ітауми та пояснив молодому боксеру, що сам свого часу опинявся в подібній ситуації.

Також Новини.LIVE писав про реакцію Тайсона Ф'юрі на невдачу британського проспекта.

Динамо УПЛ відставка ФК Буковина Ігор Костюк
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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