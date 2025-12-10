Видео
Главная Спорт Костюк объявил о возвращении Ярмоленко и Биловара на матч ЛК

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 22:58
Динамо получило усиление перед Фиорентиной
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 11 декабря сыграет матч пятого тура Лиги конференций против итальянской "Фиорентины". В команде перед игрой есть, как потери, так и возвращения после травм.

О кадровой ситуации рассказал на пресс-конференции главный тренер Игорь Костюк, передает пресс-служба "Динамо".

Читайте также:
Кристиан Биловар
Кристиан Биловар. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" получило усиление

По словам Костюка, киевляне снова столкнулись с потерями: против итальянцев не сыграют центральный защитник Денис Попов и капитан Виталий Буяльский — оба остаются в лазарете.

В то же время тренер подтвердил положительные новости, потому что к работе в основной группе вернулись Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар. Оба игрока длительное время восстанавливались после травм и теперь снова готовы быть в обойме.

Матч "Фиорентина" — "Динамо" на "Артемио Франки" начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, столичное "Динамо" ранее усилило тренерский штаб Костюка.

Юрген Клопп готов возглавить мадридский "Реал", если выполнят его ультиматум.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко Кристиан Биловар Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
