Динамо получило усиление перед Фиорентиной

Костюк объявил о возвращении Ярмоленко и Биловара на матч ЛК
Киевское "Динамо" 11 декабря сыграет матч пятого тура Лиги конференций против итальянской "Фиорентины". В команде перед игрой есть, как потери, так и возвращения после травм.
О кадровой ситуации рассказал на пресс-конференции главный тренер Игорь Костюк, передает пресс-служба "Динамо".
"Динамо" получило усиление
По словам Костюка, киевляне снова столкнулись с потерями: против итальянцев не сыграют центральный защитник Денис Попов и капитан Виталий Буяльский — оба остаются в лазарете.
В то же время тренер подтвердил положительные новости, потому что к работе в основной группе вернулись Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар. Оба игрока длительное время восстанавливались после травм и теперь снова готовы быть в обойме.
Матч "Фиорентина" — "Динамо" на "Артемио Франки" начнется в 19:45 по киевскому времени.
Напомним, столичное "Динамо" ранее усилило тренерский штаб Костюка.
