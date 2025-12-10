Динамо отримало підсилення перед Фіорентиною

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 11 грудня зіграє матч п'ятого туру Ліги конференцій проти італійської "Фіорентини". У команді перед грою є, як втрати, так і повернення після травм.

Про кадрову ситуацію розповів на пресконференції головний тренер Ігор Костюк, передає пресслужба "Динамо".

Крістіан Біловар. Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" отримало підсилення

За словами Костюка, кияни знову зіткнулися з втратами: проти італійців не зіграють центральний захисник Денис Попов і капітан Віталій Буяльський — обидва залишаються у лазареті.

Водночас тренер підтвердив позитивні новини, бо до роботи в основній групі повернулися Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар. Обидва гравці тривалий час відновлювалися після травм і тепер знову готові бути в обоймі.

Матч "Фіорентина" — "Динамо" на "Артеміо Франкі" розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, столичне "Динамо" раніше підсилило тренерський штаб Костюка.

