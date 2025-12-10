Динамо отримало підсилення перед Фіорентиною

Костюк оголосив про повернення Ярмоленка та Біловара на матч ЛК
Київське "Динамо" 11 грудня зіграє матч п'ятого туру Ліги конференцій проти італійської "Фіорентини". У команді перед грою є, як втрати, так і повернення після травм.
Про кадрову ситуацію розповів на пресконференції головний тренер Ігор Костюк, передає пресслужба "Динамо".
"Динамо" отримало підсилення
За словами Костюка, кияни знову зіткнулися з втратами: проти італійців не зіграють центральний захисник Денис Попов і капітан Віталій Буяльський — обидва залишаються у лазареті.
Водночас тренер підтвердив позитивні новини, бо до роботи в основній групі повернулися Андрій Ярмоленко та Крістіан Біловар. Обидва гравці тривалий час відновлювалися після травм і тепер знову готові бути в обоймі.
Матч "Фіорентина" — "Динамо" на "Артеміо Франкі" розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, столичне "Динамо" раніше підсилило тренерський штаб Костюка.
Юрген Клопп готовий очолити мадридський "Реал", якщо виконають його ультиматум.
Читайте Новини.LIVE!