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Главная Спорт Костюк обыграла лучшую российскую теннисистку в Цинциннати

Костюк обыграла лучшую российскую теннисистку в Цинциннати

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Дата публикации 19 августа 2026 22:58
Костюк обыграла Андрееву из РФ и вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати. В матче четвертого круга она в трех сетах победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву, взяв реванш за поражение в полуфинале Ролан Гаррос-2026.

Костюк впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати, сообщил портал Новини.LIVE.

Костюк взяла реванш у шестой ракетки мира

Поединок длился 1 час 35 минут и завершился победой украинки со счетом 4:6, 6:0, 6:2.

После проигранного первого сета Костюк полностью перехватила инициативу и не оставила сопернице шансов в двух следующих партиях.

За матч Марта выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Также украинка во второй раз в карьере выиграла сет со счетом 6:0 у теннисистки, входящей в первую десятку мирового рейтинга.

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Для Костюк это уже третья победа над Андреевой в четырех очных встречах в 2026 году. Ранее украинка победила соперницу в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене и в финале "тысячника" в Мадриде, а единственное поражение потерпела в полуфинале "Ролан Гаррос".

Восьмая победа над соперницей из топ-10

Успех в матче с Андреевой стал для Марты восьмой победой в 13 поединках сезона против представительниц первой десятки рейтинга WTA. По этому показателю она сравнялась с Элиной Свитолиной и Еленой Рыбакиной, которые до этого единолично возглавляли сезонный рейтинг по количеству побед над теннисистками топ-10.

В целом это шестой четвертьфинал Костюк на турнирах категории WTA 1000 и пятый на хардовом покрытии. В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Виктор Цыганков может получить длительную дисквалификацию и рекордный штраф из-за скандала в «Жироне».

Также Новини.LIVE писал об инцидентах с Джамалом Мусиалой, который за короткий промежуток времени дважды терял сознание во время футбольных матчей.

Теннис WTA Марта Костюк украинские теннисисты Цинциннати (WTA)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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