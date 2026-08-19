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Головна Спорт Костюк обіграла найкращу російську тенісистку в Цинциннаті

Костюк обіграла найкращу російську тенісистку в Цинциннаті

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 22:58
Костюк перемогла Андрєєву з РФ та вийшла до чвертьфіналу тисячника у Цинциннаті
Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У матчі четвертого кола вона у трьох сетах перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву, взявши реванш за поразку в півфіналі Ролан Гаррос-2026.

Костюк уперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті, повідомив портал Новини.LIVE.

Костюк взяла реванш у шостої ракетки світу

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 4:6, 6:0, 6:2.

Після програного першого сету Костюк повністю перехопила ініціативу й не залишила суперниці шансів у двох наступних партіях.

За матч Марта виконала сім ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала п'ять із шести брейк-пойнтів. Також українка вдруге у кар'єрі виграла сет із рахунком 6:0 у тенісистки, яка входить до першої десятки світового рейтингу.

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Для Костюк це вже третя перемога над Андрєєвою у чотирьох очних зустрічах у 2026 році. Раніше українка перемогла суперницю у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Брісбені та у фіналі "тисячника" в Мадриді, а єдиної поразки зазнала в півфіналі Ролан Гаррос.

Восьма перемога над суперницею з топ-10

Успіх у матчі з Андрєєвою став для Марти восьмою перемогою у 13 поєдинках сезону проти представниць першої десятки рейтингу WTA. За цим показником вона зрівнялася з Еліною Світоліною та Оленою Рибакіною, які до цього одноосібно очолювали сезонний рейтинг за кількістю перемог над тенісистками топ-10.

Загалом це шостий чвертьфінал Костюк на турнірах категорії WTA 1000 та п'ятий на хардовому покритті. У наступному раунді українка зіграє з переможницею матчу між американкою Корі Гауфф та чешкою Марією Боузковою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Віктор Циганков може отримати тривалу дискваліфікацію та рекордний штраф через скандал в "Жироні".

Також Новини.LIVE писав про інциденти з Джамалом Мусіалою, який за короткий проміжок часу двічі знепритомнів під час футбольних ігор.

Теніс WTA Марта Костюк українські тенісисти Цинциннаті (WTA)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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