Костюк снялась с Australian Open из-за травмы - что известно

На Открытом чемпионате Австралии стартовал первый круг. Несмотря на большие надежды, вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла и завершила выступления на турнире.

После матча Костюк сообщила в Instagram, что получила травму.

Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк не смогла продолжить выступления на турнире

В первом круге Марта Костюк уступила француженке Эльзе Жакмо. После поражения украинка выбыла из одиночного разряда, однако планировала продолжить выступления в Мельбурне в паре с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе. Впрочем, из-за травмы Костюк была вынуждена сняться с соревнований.

Повреждение произошло в решающем сете матча против Жакмо. При счете 5:6 на собственной подаче Костюк подвернула лодыжку и взяла медицинский тайм-аут. Несмотря на это украинке удалось доиграть поединок и перевести его на тай-брейк, в котором победу одержала соперница.

После дополнительного медицинского обследования у Костюк подтвердили разрыв связки голеностопа, что сделало невозможным ее дальнейшее участие в турнире.

Лучшим результатом Марты Костюк в парном разряде Australian Open остается полуфинал 2023 года, когда она выступала вместе с Русе.

