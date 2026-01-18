Костюк снялась с Australian Open из-за травмы - что известно

Костюк получила тяжелую травму в проигранном матче
На Открытом чемпионате Австралии стартовал первый круг. Несмотря на большие надежды, вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла и завершила выступления на турнире.
После матча Костюк сообщила в Instagram, что получила травму.
Костюк не смогла продолжить выступления на турнире
В первом круге Марта Костюк уступила француженке Эльзе Жакмо. После поражения украинка выбыла из одиночного разряда, однако планировала продолжить выступления в Мельбурне в паре с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе. Впрочем, из-за травмы Костюк была вынуждена сняться с соревнований.
Повреждение произошло в решающем сете матча против Жакмо. При счете 5:6 на собственной подаче Костюк подвернула лодыжку и взяла медицинский тайм-аут. Несмотря на это украинке удалось доиграть поединок и перевести его на тай-брейк, в котором победу одержала соперница.
После дополнительного медицинского обследования у Костюк подтвердили разрыв связки голеностопа, что сделало невозможным ее дальнейшее участие в турнире.
Лучшим результатом Марты Костюк в парном разряде Australian Open остается полуфинал 2023 года, когда она выступала вместе с Русе.
Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих начала новый сезон с победы.
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский подрался с Сергеем Рыбалкой.
Читайте Новини.LIVE!