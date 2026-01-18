Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк отримала важку травму в програному матчі

Костюк отримала важку травму в програному матчі

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 18:23
Костюк знялася з Australian Open через травму — що відомо
Марта Костюк. Фото: Reuters

На Відкритому чемпіонаті Австралії стартувало перше коло. Попри великі сподівання, друга ракетка України Марта Костюк програла та завершила виступи на турнірі.

Після матчу Костюк повідомила в Instagram, що отримала травму.

Реклама
Читайте також:
Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк не змогла продовжити виступи на турнірі

У першому колі Марта Костюк поступилася француженці Ельзі Жакмо. Після поразки українка вибула з одиночного розряду, однак планувала продовжити виступи в Мельбурні в парі з румунською тенісисткою Єленою-Габріелою Русе. Втім через травму Костюк була змушена знятися зі змагань.

Пошкодження сталося у вирішальному сеті матчу проти Жакмо. За рахунку 5:6 на власній подачі Костюк підвернула щиколотку та взяла медичний тайм-аут. Попри це українці вдалося дограти поєдинок і перевести його на тай-брейк, у якому перемогу здобула суперниця.

Після додаткового медичного обстеження у Костюк підтвердили розрив зв’язки гомілкостопа, що унеможливило її подальшу участь у турнірі.

Найкращим результатом Марти Костюк у парному розряді Australian Open залишається півфінал 2023 року, коли вона виступала разом із Русе.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх почала новий сезон з перемоги.

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський побився з Сергієм Рибалкою.

Теніс Australian Open Марта Костюк українські тенісисти травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації