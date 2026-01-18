Костюк знялася з Australian Open через травму — що відомо

Марта Костюк. Фото: Reuters

На Відкритому чемпіонаті Австралії стартувало перше коло. Попри великі сподівання, друга ракетка України Марта Костюк програла та завершила виступи на турнірі.

Після матчу Костюк повідомила в Instagram, що отримала травму.

Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк не змогла продовжити виступи на турнірі

У першому колі Марта Костюк поступилася француженці Ельзі Жакмо. Після поразки українка вибула з одиночного розряду, однак планувала продовжити виступи в Мельбурні в парі з румунською тенісисткою Єленою-Габріелою Русе. Втім через травму Костюк була змушена знятися зі змагань.

Пошкодження сталося у вирішальному сеті матчу проти Жакмо. За рахунку 5:6 на власній подачі Костюк підвернула щиколотку та взяла медичний тайм-аут. Попри це українці вдалося дограти поєдинок і перевести його на тай-брейк, у якому перемогу здобула суперниця.

Після додаткового медичного обстеження у Костюк підтвердили розрив зв’язки гомілкостопа, що унеможливило її подальшу участь у турнірі.

Найкращим результатом Марти Костюк у парному розряді Australian Open залишається півфінал 2023 року, коли вона виступала разом із Русе.

