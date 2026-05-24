Костюк сообщила, что возле ее дома упала ракета

Дата публикации 24 мая 2026 22:39
Костюк после победы на Ролан Гаррос заявила о ракетном ударе возле дома
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на Ролан Гаррос-2026. После матча спортсменка эмоционально рассказала о российской атаке на Киев и взрыве недалеко от дома ее родителей.

О словах Костюк сообщил портал Новини.LIVE.

В первом круге турнира Костюк обыграла представительницу Испании Оксану Селехметьеву и впервые за два года вышла во второй круг французского турнира.

Селехметьева ранее выступала под российским флагом, однако перед началом сезона сменила спортивное гражданство на испанское.

После завершения матча Костюк призналась, что утро перед игрой было для нее одним из самых тяжелых за последнее время из-за новостей об атаке на Киев.

"Сегодня утром, в 100 метрах от дома моих родителей, ракета попала в здание", — сказала теннисистка.

Украинка также рассказала, что не была уверена, что сможет настроиться на матч.

По словам Костюк, она часть утра провела в слезах после новостей о российском ударе по Киеву.

В ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и дронов. Одним из городов, который больше всего пострадал от атаки, стал Киев.

обстрелы Марта Костюк украинские теннисисты
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
