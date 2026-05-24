Костюк після перемоги на Ролан Гаррос заявила про ракетний удар біля дому

Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на Ролан Гаррос-2026. Після матчу спортсменка емоційно розповіла про російську атаку на Київ та вибух неподалік будинку її батьків.

Про слова Костюк повідомив портал Новини.LIVE.

У першому колі турніру Костюк обіграла представницю Іспанії Оксану Селехметьєву та вперше за два роки вийшла до другого кола французького турніру.

Селехметьєва раніше виступала під російським прапором, однак перед початком сезону змінила спортивне громадянство на іспанське.

Після завершення матчу Костюк зізналася, що ранок перед грою був для неї одним із найважчих за останній час через новини про атаку на Київ.

"Сьогодні вранці, за 100 метрів від будинку моїх батьків, ракета влучила у будівлю", — сказала тенісистка.

Українка також розповіла, що не була впевнена, що зможе налаштуватися на матч.

За словами Костюк, вона частину ранку провела у сльозах після новин про російський удар по Києву.

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та дронів. Одним із міст, яке найбільше постраждало від атаки, став Київ.

