Марта Костюк відповіла на чутки про мільйон євро для ЗСУ

Марта Костюк у фінальному матчі турніру в Мадриді. Фото: Reuters/Ana Beltran

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала інформацію про нібито передачу всіх призових з турніру WTA 1000 у Мадриді на потреби ЗСУ. Останніми днями в соцмережах активно поширювалися повідомлення про "донат в один мільйон євро". Друга ракетка України заявила, що не робила подібних заяв.

При цьому спортсменка наголосила, що продовжує підтримувати Україну.

Спортсменка зазначила, що свідомо не афішує частину своєї допомоги. За словами тенісистки, багато ініціатив залишаються поза публічним простором. Водночас Марта Костюк продовжує відкрито розповідати про роботу власного фонду. Одним із головних напрямків проєкту залишається розвиток дитячого тенісу в українських школах.

Марта Костюк після перемоги. Фото: Reuters/Ana Beltran

Що сказала Костюк про підтримку України

"Я не робила таких заяв, тому прошу уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації. Моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Значна частина цієї підтримки завжди залишалася поза публічною увагою. Для мене важливо розвивати довгострокові освітні та спортивні проєкти", — заявила тенісистка.

Фонд Марти Костюк уже реалізує програму інтеграції тенісу в шкільні уроки фізкультури. Завдяки цій ініціативі понад 13 тисяч українських школярів отримали можливість займатися тенісом. Організація також публікує відкриту звітність щодо своїх проєктів. Спортсменка подякувала всім, хто продовжує підтримувати Україну.

Турнір у Мадриді став найуспішнішим у кар'єрі Костюк. Українка виборола найбільший титул у своїй професійній кар'єрі та заробила понад один мільйон євро призових. Ця сума стала рекордною для тенісистки.

