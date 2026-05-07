Марта Костюк ответила на слухи о миллионе евро для ВСУ

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала информацию о якобы передаче всех призовых с турнира WTA 1000 в Мадриде на нужды ВСУ. В последние дни в соцсетях активно распространялись сообщения о "донате в один миллион евро". Вторая ракетка Украины заявила, что не делала подобных заявлений.

При этом спортсменка подчеркнула, что продолжает поддерживать Украину, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.

Спортсменка отметила, что сознательно не афиширует часть своей помощи. По словам теннисистки, многие инициативы остаются вне публичного пространства. В то же время Марта Костюк продолжает открыто рассказывать о работе собственного фонда. Одним из главных направлений проекта остается развитие детского тенниса в украинских школах.

Что сказала Костюк о поддержке Украины

"Я не делала таких заявлений, поэтому прошу внимательно относиться к распространению непроверенной информации. Моя позиция по поддержке Украины остается неизменной. Значительная часть этой поддержки всегда оставалась вне публичного внимания. Для меня важно развивать долгосрочные образовательные и спортивные проекты", — заявила теннисистка.

Фонд Марты Костюк уже реализует программу интеграции тенниса в школьные уроки физкультуры. Благодаря этой инициативе более 13 тысяч украинских школьников получили возможность заниматься теннисом. Организация также публикует открытую отчетность по своим проектам. Спортсменка поблагодарила всех, кто продолжает поддерживать Украину.

Турнир в Мадриде стал самым успешным в карьере Костюк. Украинка завоевала крупнейший титул в своей профессиональной карьере и заработала более одного миллиона евро призовых. Эта сумма стала рекордной для теннисистки.

