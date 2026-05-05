Марта Костюк снялась с турнира в Риме из-за травмы

Марта Костюк во время поединка. Фото: Reuters/Ana Beltran

Украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на турнире WTA 1000 в Риме. Спортсменка снялась с соревнований из-за травмы правого бедра. Победительница WTA 1000 в Мадриде не сможет стартовать в основной сетке турнира.

Костюк вернется на корт позже, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Tennisform.

Вторая ракетка Украины должна была начать выступление со второго раунда турнира в Риме. Соперницей Марты Костюк могла стать победительница матча между Каролиной Плишковой и Джессикой Боусас Манейро. На данный момент сроки восстановления спортсменки не уточняются.

Сложный сезон для Костюк

Турнир в Риме является одним из ключевых этапов грунтового сезона перед "Ролан Гаррос". В прошлом году Марта Костюк показала здесь лучший результат в карьере, дойдя до четвертого круга. В 1/8 финала она уступила Арине Соболенко. После снятия украинки в основной сетке остаются четыре представительницы страны.

Речь идет об Элине Свитолиной, Даяне Ястремской, Юлии Стародубцевой и Александре Олейниковой. Также шанс попасть в основную сетку сохраняют Дарья Снигур и Ангелина Калинина через квалификацию. Костюк остается в заявке на турнир в Страсбурге. Следующим крупным стартом для нее должен стать "Ролан Гаррос", который начнется 25 мая.

