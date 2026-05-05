Головна Спорт Марта Костюк знялася з турніру через травму

Марта Костюк знялася з турніру через травму

Дата публікації: 5 травня 2026 13:20
Марта Костюк знялася з турніру в Римі через травму
Марта Костюк під час поєдинку. Фото: Reuters/Ana Beltran

Українська тенісистка Марта Костюк не виступить на турнірі WTA 1000 у Римі. Спортсменка знялася зі змагань через травму правого стегна. Переможниця WTA 1000 у Мадриді не зможе стартувати в основній сітці турніру.

Костюк повернеться на корт пізніше, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Tennisform.

Друга ракетка України мала розпочати виступ із другого раунду турніру в Римі. Суперницею Марти Костюк могла стати переможниця матчу між Кароліною Плішковою та Джессікою Боусас Манейро. Наразі терміни відновлення спортсменки не уточнюються.

Марта Костюк після перемоги в Мадриді. Фото: Reuters/Ana Beltran

Складний сезон для Костюк

Турнір у Римі є одним із ключових етапів ґрунтового сезону перед "Ролан Гаррос". Минулого року Марта Костюк показала тут найкращий результат у кар'єрі, дійшовши до четвертого кола. В 1/8 фіналу вона поступилася Аріні Соболенко. Після зняття українки в основній сітці залишаються чотири представниці країни.

Йдеться про Еліну Світоліну, Даяну Ястремську, Юлію Стародубцеву та Олександру Олейникову. Також шанс потрапити до основної сітки зберігають Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна через кваліфікацію. Костюк залишається в заявці на турнір у Страсбурзі. Наступним великим стартом для неї має стати "Ролан Гаррос", який розпочнеться 25 травня.

Теніс Марта Костюк українські тенісисти
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
