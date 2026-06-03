Костюк у букмекеров стала фавориткой Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Марта Костюк возглавила список главных претенденток на победу на Ролан Гаррос-2026. После выхода в полуфинал букмекеры именно ей отдают наибольшие шансы на титул.
Об этом свидетельствуют актуальные коэффициенты букмекерских компаний, сообщил портал Новини.LIVE.
Костюк стала фаворитом Ролан Гаррос
Перед полуфиналами турнира коэффициент на победу Костюк составляет 2,30. Второе место в списке фавориток занимает россиянка под нейтральным статусом Мирра Андреева — 3,00.
Третьей в списке фавориток является еще одна нейтральная теннисистка Диана Шнайдер, на успех которой предлагают коэффициент 3,80. Меньше всего шансов букмекеры отводят польке Майе Хвалинской — 10,00.
В среду, 4 июня, Костюк проведет полуфинальный матч против Андреевой. Начало встречи запланировано не ранее 16:00 по киевскому времени. Поединок состоится на центральном корте имени Филиппа Шатрие.
В 2026 году соперницы уже дважды встречались между собой. В обоих матчах победила украинка — сначала в четвертьфинале турнира в Брисбене, а затем в финале престижных соревнований в Мадриде.
Победительница этого противостояния в финале Ролан Гаррос сыграет с победительницей пары Шнайдер — Хвалинская.
Марта Костюк — 23-летняя украинская теннисистка, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA. Победительница нескольких турниров WTA, четвертьфиналистка Australian Open-2024 и полуфиналистка Ролан Гаррос-2026. Наивысшим достижением украинки на турнирах Grand Slam до нынешнего сезона был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что центральный защитник "Динамо" Денис Попов может продолжить карьеру в чемпионате Италии и попал в сферу интересов "Аталанты". Клуб из Бергамо рассматривает украинца как один из вариантов усиления обороны перед новым сезоном.
Также Новини.LIVE писал, что форвард "Динамо" Матвей Пономаренко существенно прибавил в трансферной стоимости по версии Transfermarkt. После успешного сезона и результативной игры рыночная оценка молодого нападающего выросла сразу вдвое.