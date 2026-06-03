Костюк у букмекеров стала фавориткой Ролан Гаррос

Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк возглавила список главных претенденток на победу на Ролан Гаррос-2026. После выхода в полуфинал букмекеры именно ей отдают наибольшие шансы на титул.

Об этом свидетельствуют актуальные коэффициенты букмекерских компаний, сообщил портал Новини.LIVE.

Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк стала фаворитом Ролан Гаррос

Перед полуфиналами турнира коэффициент на победу Костюк составляет 2,30. Второе место в списке фавориток занимает россиянка под нейтральным статусом Мирра Андреева — 3,00.

Третьей в списке фавориток является еще одна нейтральная теннисистка Диана Шнайдер, на успех которой предлагают коэффициент 3,80. Меньше всего шансов букмекеры отводят польке Майе Хвалинской — 10,00.

В среду, 4 июня, Костюк проведет полуфинальный матч против Андреевой. Начало встречи запланировано не ранее 16:00 по киевскому времени. Поединок состоится на центральном корте имени Филиппа Шатрие.

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В 2026 году соперницы уже дважды встречались между собой. В обоих матчах победила украинка — сначала в четвертьфинале турнира в Брисбене, а затем в финале престижных соревнований в Мадриде.

Победительница этого противостояния в финале Ролан Гаррос сыграет с победительницей пары Шнайдер — Хвалинская.

Марта Костюк — 23-летняя украинская теннисистка, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA. Победительница нескольких турниров WTA, четвертьфиналистка Australian Open-2024 и полуфиналистка Ролан Гаррос-2026. Наивысшим достижением украинки на турнирах Grand Slam до нынешнего сезона был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что центральный защитник "Динамо" Денис Попов может продолжить карьеру в чемпионате Италии и попал в сферу интересов "Аталанты". Клуб из Бергамо рассматривает украинца как один из вариантов усиления обороны перед новым сезоном.

Также Новини.LIVE писал, что форвард "Динамо" Матвей Пономаренко существенно прибавил в трансферной стоимости по версии Transfermarkt. После успешного сезона и результативной игры рыночная оценка молодого нападающего выросла сразу вдвое.