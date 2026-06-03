Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк у букмекеров стала фавориткой Ролан Гаррос

Костюк у букмекеров стала фавориткой Ролан Гаррос

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 21:46
Костюк у букмекеров стала фавориткой Ролан Гаррос
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк возглавила список главных претенденток на победу на Ролан Гаррос-2026. После выхода в полуфинал букмекеры именно ей отдают наибольшие шансы на титул.

Об этом свидетельствуют актуальные коэффициенты букмекерских компаний, сообщил портал Новини.LIVE.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк стала фаворитом Ролан Гаррос

Перед полуфиналами турнира коэффициент на победу Костюк составляет 2,30. Второе место в списке фавориток занимает россиянка под нейтральным статусом Мирра Андреева — 3,00.

Третьей в списке фавориток является еще одна нейтральная теннисистка Диана Шнайдер, на успех которой предлагают коэффициент 3,80. Меньше всего шансов букмекеры отводят польке Майе Хвалинской — 10,00.

В среду, 4 июня, Костюк проведет полуфинальный матч против Андреевой. Начало встречи запланировано не ранее 16:00 по киевскому времени. Поединок состоится на центральном корте имени Филиппа Шатрие.

Читайте также:

В 2026 году соперницы уже дважды встречались между собой. В обоих матчах победила украинка — сначала в четвертьфинале турнира в Брисбене, а затем в финале престижных соревнований в Мадриде.

Победительница этого противостояния в финале Ролан Гаррос сыграет с победительницей пары Шнайдер — Хвалинская.

Марта Костюк — 23-летняя украинская теннисистка, которая занимает 15-е место в рейтинге WTA. Победительница нескольких турниров WTA, четвертьфиналистка Australian Open-2024 и полуфиналистка Ролан Гаррос-2026. Наивысшим достижением украинки на турнирах Grand Slam до нынешнего сезона был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что центральный защитник "Динамо" Денис Попов может продолжить карьеру в чемпионате Италии и попал в сферу интересов "Аталанты". Клуб из Бергамо рассматривает украинца как один из вариантов усиления обороны перед новым сезоном.

Также Новини.LIVE писал, что форвард "Динамо" Матвей Пономаренко существенно прибавил в трансферной стоимости по версии Transfermarkt. После успешного сезона и результативной игры рыночная оценка молодого нападающего выросла сразу вдвое.

Марта Костюк Ролан Гаррос украинские теннисисты
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации