Костюк у букмекерів стала фавориткою Ролан Гаррос

Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк очолила список головних претенденток на перемогу на Ролан Гаррос-2026. Після виходу до півфіналу букмекери саме їй віддають найбільші шанси на титул.

Про це свідчать актуальні коефіцієнти букмекерських компаній, повідомив портал Новини.LIVE.

Марта Костюк. Фото: Reuters

Костюк стала фаворитом Ролан Гаррос

Перед півфіналами турніру коефіцієнт на перемогу Костюк становить 2,30. Друге місце у списку фавориток посідає росіянка під нейтральним статусом Мірра Андрєєва — 3,00.

Третьою у списку фавориток є ще одна нейтральна тенісистка Діана Шнайдер, на успіх якої пропонують коефіцієнт 3,80. Найменше шансів букмекери відводять польці Майї Хвалінській — 10,00.

У середу, 4 червня, Костюк проведе півфінальний матч проти Андрєєвої. Початок зустрічі запланований не раніше 16:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на центральному корті імені Філіппа Шатріє.

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У 2026 році суперниці вже двічі зустрічалися між собою. В обох матчах перемогла українка — спочатку у чвертьфіналі турніру в Брісбені, а потім у фіналі престижних змагань у Мадриді.

Переможниця цього протистояння у фіналі Ролан Гаррос зіграє з переможницею пари Шнайдер — Хвалінська.

Марта Костюк — 23-річна українська тенісистка, яка посідає 15-те місце у рейтингу WTA. Переможниця кількох турнірів WTA, чвертьфіналістка Australian Open-2024 та півфіналістка Ролан Гаррос-2026. Найвищим досягненням українки на турнірах Grand Slam до нинішнього сезону був вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

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