Ковтун завоевал золото ЧЕ-2026: это его первый крупный турнир с другим паспортом

Илья Ковтун. Фото: Getty Images

Бывший украинский гимнаст Илья Ковтун, сменивший после Олимпийских игр 2024 года спортивное гражданство на хорватское, завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2026 года. Для гимнаста это был первый крупный международный турнир после завершения годичного карантина.

О победе Ковтуна сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Илья Ковтун на брусьях. Фото: Getty Images

Ковтун выиграл первый турнир в качестве представителя Хорватии

В июле 2025 года Ковтун официально сменил спортивное гражданство с украинского на хорватское и, согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG), был вынужден пройти годичный карантин, который завершился перед чемпионатом Европы.

В финале индивидуального многоборья Ковтун набрал 82,833 балла и стал чемпионом. Второе место занял нейтральный спортсмен с российским паспортом Арсений Духно, которого Ковтун опередил всего на 0,001 балла, а бронзовую медаль завоевал Даниэль Маринов из Болгарии.

Самую высокую оценку новоиспечённый чемпион получил за выступление на параллельных брусьях — 14,500 балла. Именно на этом снаряде Ковтун стал серебряным призёром Олимпийских игр-2024 в Париже.

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