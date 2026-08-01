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Головна Спорт Ковтун виграв Євро-2026: перша перемога після зміни громадянства

Ковтун виграв Євро-2026: перша перемога після зміни громадянства

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Дата публікації: 20 серпня 2026 00:01
Ковтун виграв золото ЧЄ-2026: це його перший великий турнір з іншим паспортом
Ілля Ковтун. Фото: Getty Images

Колишній український гімнаст Ілля Ковтун, який після Олімпійських ігор-2024 змінив спортивне громадянство на хорватське, здобув золоту медаль чемпіонату Європи-2026. Для гімнаста це був перший великий міжнародний турнір після завершення річного карантину.

Про перемогу Ковтуна повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Илья Ковтун
Ілля Ковтун на брусах. Фото: Getty Images

Ковтун виграв перший турнір як представник Хорватії

У липні 2025 року Ковтун офіційно змінив спортивне громадянство з українського на хорватське і, згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики (FIG), був змушений пройти річний карантин, який завершився перед чемпіонатом Європи.

У фіналі особистого багатоборства Ковтун набрав 82,833 бала та став чемпіоном. Друге місце посів нейтральний спортсмен з російським паспортом Арсеній Духно, якого Ковтун випередив лише на 0,001 бала, а бронзову нагороду виграв Даніель Марінов із Болгарії.

Найвищу оцінку новоспечений чемпіон отримав за виступ на паралельних брусах — 14,500 бала. Саме на цьому снаряді Ковтун став срібним призером Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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До десятки найкращих також увійшов колишній український гімнаст Радомір Стельмах, який нині виступає за Німеччину. Він посів восьме місце. Українці Владислав Грико та Микола Мельников завершили змагання на 18-й та 25-й позиціях відповідно.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про серйозні санкції, які можуть застосувати до Віктора Циганкова за ситуацію в "Жироні".

Також Новини.LIVE повідомляв про повторний інцидент із Джамалом Мусіалою, який удруге за три дні втратив свідомість просто під час матчу.

Хорватія Гімнастика Ілля Ковтун спортивна гімнастика зміна громадянства
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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