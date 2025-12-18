Жена Месси Антонела Роккуццо очаровала новой фотосессией

Красавица-жена Месси поразила своей красотой в новой фотосессии
Пока звезда "Интер Майами" Лионель Месси отдыхает после тяжелого сезона, его жена Антонела Роккуццо работает. Девушка снялась в новой фотосессии для известного бренда.
Жена Месси опубликовала новую фотосессию в Instagram.
Как выглядит красавица, которую любит Месси
Роккуццо опубликовала новые кадры из фотосессии для бренда Tiffany & Co. Интересно, что она является лицом организации и регулярно участвует в международных кампаниях бренда, представляя его по всему миру.
Роккуццо предстала в нежном, праздничном образе, выполненном в светлых тонах. Она одета в элегантное белое платье, подчеркивающее фигуру и создающее ощущение легкости и утонченности.
Антонела держала на снимках фирменные голубые коробки ювелирного бренда, улыбаясь и глядя в кадр или в сторону, что добавляет снимкам живых эмоций.
