Жена Месси Антонела Роккуццо очаровала новой фотосессией

Пока звезда "Интер Майами" Лионель Месси отдыхает после тяжелого сезона, его жена Антонела Роккуццо работает. Девушка снялась в новой фотосессии для известного бренда.

Жена Месси опубликовала новую фотосессию в Instagram.

Роккуццо опубликовала новые кадры из фотосессии для бренда Tiffany & Co. Интересно, что она является лицом организации и регулярно участвует в международных кампаниях бренда, представляя его по всему миру.

Роккуццо предстала в нежном, праздничном образе, выполненном в светлых тонах. Она одета в элегантное белое платье, подчеркивающее фигуру и создающее ощущение легкости и утонченности.

Антонела держала на снимках фирменные голубые коробки ювелирного бренда, улыбаясь и глядя в кадр или в сторону, что добавляет снимкам живых эмоций.

Житомирскому "Полесью" хотят выделить землю возле клубной базы.