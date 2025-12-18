Видео
Видео

Главная Спорт Красавица-жена Месси поразила своей красотой в новой фотосессии

Красавица-жена Месси поразила своей красотой в новой фотосессии

Дата публикации 18 декабря 2025 08:20
Жена Месси Антонела Роккуццо очаровала новой фотосессией
Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Пока звезда "Интер Майами" Лионель Месси отдыхает после тяжелого сезона, его жена Антонела Роккуццо работает. Девушка снялась в новой фотосессии для известного бренда.

Жена Месси опубликовала новую фотосессию в Instagram.

Читайте также:
Антонела Роккуццо
Как выглядит красавица, которую любит Месси

Роккуццо опубликовала новые кадры из фотосессии для бренда Tiffany & Co. Интересно, что она является лицом организации и регулярно участвует в международных кампаниях бренда, представляя его по всему миру.

Роккуццо предстала в нежном, праздничном образе, выполненном в светлых тонах. Она одета в элегантное белое платье, подчеркивающее фигуру и создающее ощущение легкости и утонченности.

Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо
Антонела держала на снимках фирменные голубые коробки ювелирного бренда, улыбаясь и глядя в кадр или в сторону, что добавляет снимкам живых эмоций.

Напомним, ранее львовские "Карпаты" нашли испанского тренера, который возглавит команду.

Житомирскому "Полесью" хотят выделить землю возле клубной базы.

Аргентина Лионель Месси Интер Майами жены футболистов ювелиры
