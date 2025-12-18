Відео
Красуня-дружина Мессі вразила своєю красою в новій фотосесії

Красуня-дружина Мессі вразила своєю красою в новій фотосесії

Дата публікації: 18 грудня 2025 08:20
Дружина Мессі Антонела Роккуццо зачарувала новою фотосесією
Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Поки зірка "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відпочиває після важкого сезону, його дружина Антонела Роккуццо працює. Дівчина знялася в новій фотосесії для відомого бренду.

Дружина Мессі опублікувала нову фотосесію в Instagram.

Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Як виглядає красуня, яку кохає Мессі

Роккуццо опублікувала нові кадри з фотосесії для бренду Tiffany & Co. Цікаво, що вона є обличчям організації регулярно бере участь у міжнародних кампаніях бренду, представляючи його по всьому світу.

Роккуццо постала в ніжному, святковому образі, виконаному в світлих тонах. Вона одягнена в елегантну білу сукню, що підкреслює фігуру та створює відчуття легкості й витонченості.

Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонела Роккуццо
Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Антонела тримала на знімках фірмові блакитні коробки ювелірного бренду, усміхаючись і дивлячись у кадр або вбік, що додає знімкам живих емоцій.

Нагадаємо, раніше львівські "Карпати" знайшли іспанського тренера, який очолить команду.

Житомирському "Поліссю" хочуть виділити землю біля клубної бази.

Аргентина Ліонель Мессі Інтер Маямі дружини футболістів ювеліри
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
