Дружина Мессі Антонела Роккуццо зачарувала новою фотосесією

Красуня-дружина Мессі вразила своєю красою в новій фотосесії
Поки зірка "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відпочиває після важкого сезону, його дружина Антонела Роккуццо працює. Дівчина знялася в новій фотосесії для відомого бренду.
Дружина Мессі опублікувала нову фотосесію в Instagram.
Як виглядає красуня, яку кохає Мессі
Роккуццо опублікувала нові кадри з фотосесії для бренду Tiffany & Co. Цікаво, що вона є обличчям організації регулярно бере участь у міжнародних кампаніях бренду, представляючи його по всьому світу.
Роккуццо постала в ніжному, святковому образі, виконаному в світлих тонах. Вона одягнена в елегантну білу сукню, що підкреслює фігуру та створює відчуття легкості й витонченості.
Антонела тримала на знімках фірмові блакитні коробки ювелірного бренду, усміхаючись і дивлячись у кадр або вбік, що додає знімкам живих емоцій.
