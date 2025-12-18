Дружина Мессі Антонела Роккуццо зачарувала новою фотосесією

Антонела Роккуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Поки зірка "Інтер Маямі" Ліонель Мессі відпочиває після важкого сезону, його дружина Антонела Роккуццо працює. Дівчина знялася в новій фотосесії для відомого бренду.

Дружина Мессі опублікувала нову фотосесію в Instagram.

Роккуццо опублікувала нові кадри з фотосесії для бренду Tiffany & Co. Цікаво, що вона є обличчям організації регулярно бере участь у міжнародних кампаніях бренду, представляючи його по всьому світу.

Роккуццо постала в ніжному, святковому образі, виконаному в світлих тонах. Вона одягнена в елегантну білу сукню, що підкреслює фігуру та створює відчуття легкості й витонченості.

Антонела тримала на знімках фірмові блакитні коробки ювелірного бренду, усміхаючись і дивлячись у кадр або вбік, що додає знімкам живих емоцій.

