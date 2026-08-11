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Главная Спорт Криштиану Роналду официально женился: фото

Криштиану Роналду официально женился: фото

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 22:53
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились и продемонстрировали кольца
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес подтвердили свою свадьбу, опубликовав в соцсетях фотографии своих обручальных колец. Свадьба состоялась после почти девяти лет отношений пары.

О бракосочетании пары сообщил портал Новини.LIVE.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Руки пары с обручальными кольцами. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду впервые женился

Ранее источники сообщали, что свадебная церемония запланирована на выходные, 8–9 августа, в соборе Фуншала на острове Мадейра. После официальной части молодожены должны были отпраздновать событие в одном из пятизвездочных отелей, где для гостей свадьбы заранее зарезервировали два этажа и несколько барных зон. Состоялась ли свадьба именно в этом месте, до сих пор неизвестно.

После церемонии Роналду и Джорджина опубликовали фотографии обручальных колец в своих аккаунтах в социальных сетях, фактически подтвердив, что стали мужем и женой.

Фуншал — родной город португальского футболиста.

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Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает своих детей, а также ещё двоих детей, рождённых суррогатными матерями. За это время Роналду и Родригес стали одной из самых известных семей в мировом спорте, а в 2025 году Криштиану сделал предложение.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о перспективе нового этапа карьеры Неймара вместе с его бывшими партнерами по «Барселоне» Месси и Суаресом.

Также Новини.LIVE сообщал, что Джанни Инфантино заручился поддержкой Дональда Трампа в период серьезного обострения ситуации вокруг ФИФА.

свадьба Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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