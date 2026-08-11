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Головна Спорт Кріштіану Роналду офіційно одружився: фото

Кріштіану Роналду офіційно одружився: фото

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 22:53
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися й показали обручки
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду та його наречена Джорджина Родрігес підтвердили одруження, опублікувавши у соцмережах фотографії своїх обручок. Весілля відбулося після майже дев'яти років стосунків пари.

Про одруження пари повідомив портал Новини.LIVE.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Руки пари з обручками. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду вперше одружився

Раніше джерела повідомляли, що весільна церемонія запланована на вихідні, 8–9 серпня, у соборі Фуншала на острові Мадейра. Після офіційної частини молодята мали відсвяткувати подію в одному з п'ятизіркових готелів, де для гостей весілля заздалегідь зарезервували два поверхи та кілька барних зон. Чи відбулося весілля саме в цьому місці, досі невідомо.

Після церемонії Роналду та Джорджина опублікували фотографії обручок у своїх акаунтах у соціальних мережах, фактично підтвердивши, що стали чоловіком і дружиною.

Фуншал є рідним містом португальського футболіста.

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Пара перебуває у стосунках із 2016 року та виховує своїх дітей, а також ще двох дітей, народжених сурогатними матерями. За цей час Роналду й Родрігес стали однією з найвідоміших сімей у світовому спорті, а у 2025 році Кріштіану зробив пропозицію.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про перспективу нового етапу кар'єри Неймара разом із його колишніми партнерами по "Барселоні" Мессі та Суаресом.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Джанні Інфантіно заручився підтримкою Дональда Трампа в період серйозного загострення ситуації навколо ФІФА.

весілля Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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