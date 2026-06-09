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Главная Спорт "Кудривка" осталась в УПЛ после серии пенальти, "Александрия" вылетела

"Кудривка" осталась в УПЛ после серии пенальти, "Александрия" вылетела

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 22:40
«Кудривка» осталась в УПЛ после серии пенальти, «Александрия» вылетела
Матч "Левый берег" — "Александрия". Фото: "Левый берег"

В субботу, 7 июня, определились последние участники следующего сезона Украинской премьер-лиги. "Кудривка" сохранила место в элите, а «Александрия» по итогам плей-офф покинула УПЛ.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

"Александрия" не смогла спастись

После ничьей 1:1 в первом матче судьба противостояния между "Левым берегом" и "Александрией" решалась в Киеве.

Хозяева значительно активнее начали встречу и создали несколько опасных моментов еще до перерыва. Преимущество "Левого берега" вылилось в гол в конце первого тайма, когда после подачи углового Евгений Банада ударом головой отправил мяч в сетку своей бывшей команды.

После перерыва команда Владимира Шарана пыталась изменить ход игры, но постепенно теряла остроту в атаке. Зато "Левый берег" опасно выбегал в контратаки и уверенно контролировал ход событий.

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Финальный свисток зафиксировал победу киевлян со счетом 1:0, которая обеспечила им место в УПЛ на следующий сезон.

"Левый берег" — "Александрия" — 1:0

Гол: Банада, 45.

"Кудривка" выдержала драму в Тернополе

После нулевой ничьей в первом матче "Агробизнес" и "Кудривка" начинали вторую встречу фактически с чистого листа.

Активнее выглядела команда Александра Протченко, которая создала немало моментов у ворот соперника. На 39-й минуте преимущество гостей материализовалось — Мачелюк получил передачу на правом фланге штрафной площадки и точно пробил в дальний угол.

После перерыва "Агробизнес" прибавил в активности и на 70-й минуте сравнял счет. После навеса Гаврушко Козак выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч в ворота.

Впрочем, на 81-й минуте "Кудривка" снова вышла вперед. Свитюха скинул мяч на Легостаева, который ударом с близкого расстояния переиграл вратаря.

Казалось, именно этот гол станет решающим, однако уже в компенсированное время Думанюк нарушил правила в своей штрафной площадке. Толочко реализовал пенальти и перевел игру в овертайм.

Дополнительное время не определило победителя, хотя у "Кудривки" было несколько прекрасных возможностей вырвать победу. В итоге все решала серия пенальти.

В послематчевой лотерее решающим стал удар Легостаева. Именно его точный удар принес "Кудривке" победу со счетом 3:2 и сохранение места в УПЛ.

"Агробизнес" — "Кудровка" — 2:2 (2:3 по пенальти)

Голы: Б. Козак, 70, Толочко, 90+1 (пен.) — Мачелюк, 39, Легостаев, 81.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после нескольких дней в реанимации скончался известный украинский комментатор Александр Тингаев. Трагедия произошла после удара током на рыбалке.

Также Новини.LIVE писал, что в "Динамо" могут существенно обновить линию нападения уже ближайшим летом. Клуб допускает уход сразу двух центральных нападающих.

Александрия Левый Берег ФК Кудривка
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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