Кудрівка залишилась в УПЛ після серії пенальті, Олександрія вилетіла

Матч "Лівий Берег" — "Олександрія". Фото: "Лівий Берег"

У суботу, 7 червня, визначилися останні учасники наступного сезону Української прем'єр-ліги. "Кудрівка" зберегла прописку в еліті, а "Олександрія" за підсумками плейоф залишила УПЛ.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

"Олександрія" не змогла врятуватися

Після нічиєї 1:1 у першому матчі доля протистояння між "Лівим Берегом" та "Олександрією" вирішувалася в Києві.

Господарі значно активніше розпочали зустріч і створили кілька небезпечних моментів ще до перерви. Перевага "Лівого Берега" вилилася в гол наприкінці першого тайму, коли після подачі кутового Євген Банада ударом головою відправив м'яч у сітку своєї колишньої команди.

Після перерви команда Володимира Шарана намагалася змінити хід гри, але поступово втрачала гостроту в атаці. Натомість "Лівий Берег" небезпечно вибігав у контратаки та впевнено контролював перебіг подій.

Читайте також:

Фінальний свисток зафіксував перемогу киян із рахунком 1:0, яка забезпечила їм місце в УПЛ на наступний сезон.

"Лівий Берег" — "Олександрія" — 1:0

Гол: Банада, 45.

"Кудрівка" витримала драму в Тернополі

Після нульової нічиєї в першому матчі "Агробізнес" та "Кудрівка" починали другу зустріч фактично з чистого аркуша.

Активніше виглядала команда Олександра Протченка, яка створила чимало моментів біля воріт суперника. На 39-й хвилині перевага гостей стала матеріальною — Мачелюк отримав передачу на правому фланзі штрафного майданчика та влучно пробив у дальній кут.

Після перерви "Агробізнес" додав в активності й на 70-й хвилині зрівняв рахунок. Після навісу Гаврушка Козак виграв боротьбу в повітрі та головою відправив м'яч у ворота.

Втім, на 81-й хвилині "Кудрівка" знову вийшла вперед. Світюха скинув м'яч на Лєгостаєва, який ударом з близької відстані переграв воротаря.

Здавалося, саме цей гол стане вирішальним, однак уже в компенсований час Думанюк порушив правила у власному штрафному майданчику. Толочко реалізував пенальті та перевів гру в овертайм.

Додатковий час переможця не визначив, хоча "Кудрівка" мала кілька чудових нагод вирвати перемогу. У підсумку все вирішувала серія пенальті.

У післяматчевій лотереї вирішальним став удар Лєгостаєва. Саме його точний постріл приніс "Кудрівці" перемогу з рахунком 3:2 та збереження місця в УПЛ.

"Агробізнес" — "Кудрівка" — 2:2 (2:3 пен.)

Голи: Б. Козак, 70, Толочко, 90+1 (пен.) — Мачелюк, 39, Лєгостаєв, 81.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після кількох днів у реанімації помер відомий український коментатор Олександр Тингаєв. Трагедія сталася після удару струмом на рибалці.

Також Новини.LIVE писав, що в "Динамо" можуть суттєво оновити лінію нападу вже найближчим літом. Клуб допускає відхід одразу двох центральних форвардів.