Кварцяный поддержал назначение Костюка главным тренером Динамо

Виталий Кварцяный. Фото: "Волынь"

Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный знаком с новоиспеченным главным тренером киевского "Динамо" Игорем Костюком. Он оценил назначение нового наставника.

Кварцяный прокомментировал назначение Костюка в эфире портала Meta.

Реклама

Читайте также:

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Кварцяный поприветствовал назначение Костюка

Кварцяный положительно оценил решение "Динамо" окончательно утвердить Костюка на должности главного тренера без приставки "исполняющий обязанности". Экс-тренер заявил, что при таких обстоятельствах принял бы аналогичное решение, если бы сам руководил клубом.

По словам Кварцяного, в игре команды уже заметны положительные сдвиги, а сам тренер находится в процессе поиска оптимальных решений. Он отметил, что Костюк не имел достаточно времени, чтобы полноценно проявить себя, и ожидать мгновенных изменений с приходом другого наставника — ошибочно.

Кварцяный убежден, что весной "Динамо" без проблем войдет в призовую тройку чемпионата. По его мнению, конкуренты — ЛНЗ, "Кривбасс" и "Заря" — не имеют ресурса, чтобы стабильно пройти весь сезон, тогда как киевляне выглядят более перспективно и системно, способны прибавить в нужный момент и уверенно двигаться вперед.

Бывший наставник также подчеркнул, что не видит никаких оснований для отставки Костюка по итогам уже сыгранных матчей. Он считает, что тренеру необходимо дать шанс, ведь резкое решение могло бы разрушить его мотивацию и стремление развиваться на высоком уровне.

Напомним, в "Динамо" получили запрос на трансфер одного из талантов.

Львовские "Карпаты" договорились с бывшим главным тренером "Мурсии" и "Альмерии".

У Григория и Игоря Суркисов разные взгляды на будущее киевского "Динамо".