Кварцяний підтримав призначення Костюка головним тренером Динамо

Віталій Кварцяний. Фото: "Волинь"

Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний знайомий з новоспеченим головним тренером київського "Динамо" Ігорем Костюком. Він оцінив призначення нового наставника.

Кварцяний прокоментував призначення Костюка в ефірі порталу Meta.

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Кварцяний привітав призначення Костюка

Кварцяний позитивно оцінив рішення "Динамо" остаточно затвердити Костюка на посаді головного тренера без приставки "виконувач обов’язків". Екстренер заявив, що за таких обставин ухвалив би аналогічне рішення, якби сам керував клубом.

За словами Кварцяного, у грі команди вже помітні позитивні зрушення, а сам тренер перебуває в процесі пошуку оптимальних рішень. Він наголосив, що Костюк не мав достатньо часу, аби повноцінно проявити себе, і очікувати миттєвих змін із приходом іншого наставника — помилково.

Кварцяний переконаний, що навесні "Динамо" без проблем увійде до призової трійки чемпіонату. На його думку, конкуренти — ЛНЗ, "Кривбас" і "Зоря" — не мають ресурсу, щоб стабільно пройти весь сезон, тоді як кияни виглядають більш перспективно та системно, здатні додати в потрібний момент і впевнено рухатися вперед.

Колишній наставник також підкреслив, що не бачить жодних підстав для відставки Костюка за підсумками вже зіграних матчів. Він вважає, що тренеру необхідно дати шанс, адже різке рішення могло б зруйнувати його мотивацію та прагнення розвиватися на високому рівні.

