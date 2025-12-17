Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кварцяний назвав переваги Костюка на чолі Динамо

Кварцяний назвав переваги Костюка на чолі Динамо

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 19:50
Кварцяний підтримав призначення Костюка головним тренером Динамо
Віталій Кварцяний. Фото: "Волинь"

Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний знайомий з новоспеченим головним тренером київського "Динамо" Ігорем Костюком. Він оцінив призначення нового наставника.

Кварцяний прокоментував призначення Костюка в ефірі порталу Meta.

Реклама
Читайте також:
Игорь Костюк
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Кварцяний привітав призначення Костюка 

Кварцяний позитивно оцінив рішення "Динамо" остаточно затвердити Костюка на посаді головного тренера без приставки "виконувач обов’язків". Екстренер заявив, що за таких обставин ухвалив би аналогічне рішення, якби сам керував клубом.

За словами Кварцяного, у грі команди вже помітні позитивні зрушення, а сам тренер перебуває в процесі пошуку оптимальних рішень. Він наголосив, що Костюк не мав достатньо часу, аби повноцінно проявити себе, і очікувати миттєвих змін із приходом іншого наставника — помилково.

Кварцяний переконаний, що навесні "Динамо" без проблем увійде до призової трійки чемпіонату. На його думку, конкуренти — ЛНЗ, "Кривбас" і "Зоря" — не мають ресурсу, щоб стабільно пройти весь сезон, тоді як кияни виглядають більш перспективно та системно, здатні додати в потрібний момент і впевнено рухатися вперед.

Колишній наставник також підкреслив, що не бачить жодних підстав для відставки Костюка за підсумками вже зіграних матчів. Він вважає, що тренеру необхідно дати шанс, адже різке рішення могло б зруйнувати його мотивацію та прагнення розвиватися на високому рівні.

Нагадаємо, у "Динамо" отримали запит на трансфер одного з талантів.

Львівські "Карпати" домовились з колишнім головним тренером "Мурсії" та "Альмерії".

У Григорія та Ігоря Суркісів різні погляди на майбутнє київського "Динамо".

футбол Динамо УПЛ Віталій Кварцяний Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації