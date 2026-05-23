CompuBox опубликовал статистику разгрома Лапина в бою с Тани

Лапин вчистую проиграл бой Тани по точности ударов
Портал Compubox опубликовал подробную статистику ударов боя между украинцем Даниэлем Лапиным и французом Бенджамином Мендесом Тани. Украинский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере после досрочной остановки в четвертом раунде.
О статистике ударов сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Compubox.
В четвертом раунде Лапин трижды побывал в нокдауне, после чего рефери решил завершить поединок.
Лапин уступил по точности ударов
Статистика Compubox подтвердила преимущество французского боксера по количеству точных ударов и эффективности.
Даниэль за четыре раунда нанес 171 удар, но только 31 из них достиг цели. Точность украинца составила 18,1%.
Низкой также оказалась эффективность джеба. Из 85 джебов точными стали лишь 11 - 12,9%.
Лапин также нанес 86 силовых ударов, однако точными были только 20 — 23,3%.
В то же время Мендес Тани продемонстрировал почти вдвое лучшую эффективность. Француз нанес 165 ударов, из которых 63 достигли цели — 38,2%.
Особенно доминировал соперник украинца в силовых ударах. Из 140 попыток Тани точно попал 59 раз, а его точность составила 42,1%.
Также француз серьезно преобладал Лапина во втором и третьем раундах, где начал регулярно находить дистанцию для правых прямых ударов и кроссов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал обо всех деталях поединка между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который состоится в Египте.
Кроме того, Новини.LIVE писал, что дизайнер раскрыл значение необычного белого образа Усика, в котором боксер появился на официальной пресс-конференции перед боем.