Лапин вчистую проиграл бой Тани по точности ударов

Лапин вчистую проиграл бой Тани по точности ударов

Дата публикации 23 мая 2026 22:45
CompuBox опубликовал статистику разгрома Лапина в бою с Тани
Даниэль Лапин. Фото: Telegram-канал Александра Усика

Портал Compubox опубликовал подробную статистику ударов боя между украинцем Даниэлем Лапиным и французом Бенджамином Мендесом Тани. Украинский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере после досрочной остановки в четвертом раунде.

О статистике ударов сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Compubox.

В четвертом раунде Лапин трижды побывал в нокдауне, после чего рефери решил завершить поединок.

Даниэль Лапин
Статистика ударов боя Лапин — Тани. Фото: Compubox

Лапин уступил по точности ударов

Статистика Compubox подтвердила преимущество французского боксера по количеству точных ударов и эффективности.

Даниэль за четыре раунда нанес 171 удар, но только 31 из них достиг цели. Точность украинца составила 18,1%.



Низкой также оказалась эффективность джеба. Из 85 джебов точными стали лишь 11 - 12,9%.

Лапин также нанес 86 силовых ударов, однако точными были только 20 — 23,3%.

В то же время Мендес Тани продемонстрировал почти вдвое лучшую эффективность. Француз нанес 165 ударов, из которых 63 достигли цели — 38,2%.

Особенно доминировал соперник украинца в силовых ударах. Из 140 попыток Тани точно попал 59 раз, а его точность составила 42,1%.

Также француз серьезно преобладал Лапина во втором и третьем раундах, где начал регулярно находить дистанцию для правых прямых ударов и кроссов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал обо всех деталях поединка между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который состоится в Египте.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что дизайнер раскрыл значение необычного белого образа Усика, в котором боксер появился на официальной пресс-конференции перед боем.

профессиональный бокс Даниэль Лапин украинские боксеры
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:

