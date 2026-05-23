Лапін вчисту програв бій Тані за точністю ударів

Дата публікації: 23 травня 2026 22:45
CompuBox опублікував статистику розгрому Лапіна у бою з Тані
Даніель Лапін. Фото: Telegram-канал Олександра Усика

Портал Compubox опублікував детальну статистику ударів бою між українцем Даніелем Лапіним та французом Бенджаміном Мендесом Тані. Український боксер зазнав першої поразки у професійній кар’єрі після дострокової зупинки у четвертому раунді.

У четвертому раунді Лапін тричі побував у нокдауні, після чого рефері вирішив завершити поєдинок.

Даниэль Лапин
Статистика ударів бою Лапін — Тані. Фото: Compubox

Лапін поступився за точністю ударів

Статистика Compubox підтвердила перевагу французького боксера за кількістю точних ударів та ефективністю.

Даніель за чотири раунди завдав 171 удар, але лише 31 із них досяг цілі. Точність українця склала 18,1%.

Низькою також виявилася ефективність джебу. Із 85 джебів точними стали лише 11 — 12,9%.

Лапін також завдав 86 силових ударів, однак влучними були тільки 20 — 23,3%.

Водночас Мендес Тані продемонстрував майже вдвічі кращу ефективність. Француз завдав 165 ударів, із яких 63 досягли цілі — 38,2%.

Особливо домінував суперник українця у силових ударах. Із 140 спроб Тані точно влучив 59 разів, а його точність склала 42,1%.

Також француз серйозно переважав Лапіна у другому та третьому раундах, де почав регулярно знаходити дистанцію для правих прямих ударів та кросів.

Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
