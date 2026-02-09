Лапорта сложил полномочия президента Барселоны

Лапорта подал в отставку с поста президента Барселоны
В испанской "Барселоне" могут произойти большие перестановки. Они связаны с выборами нового руководства клуба.
Лапорта ушел с должности
Жоан Лапорта вместе с другими членами правления официально сложил полномочия. Это является формальной процедурой, предусмотренной уставом "Барселоны", в связи с выборами президента, которые запланированы на 15 марта. Лапорта был обязан уйти в отставку, чтобы иметь право баллотироваться на новый срок.
Как сообщает клуб, решение было принято и зафиксировано во время очередного заседания совета директоров, на котором также официально объявили о начале избирательного процесса.
Вместе с Лапортой заявления об отставке подали вице-президент по институциональным вопросам Элена Форт, вице-президент по социальному направлению Антонио Эскудеро, а также директора Ферран Оливе, Жозеп Мария Альберт, Хавьер Барбани, Мигель Кампс, Аурели Мас, Хавьер Пуиг, Жоан Солер и Ферре.
После этого правление продолжит выполнять свои обязанности до завершения каденции 30 июня, но уже в обновленном составе. Временно руководящие функции перебрали Рафаэль Юсте как президент, Жозеп Кубельс — вице-президент и секретарь, Альфонс Кастро - казначей, а также директора Жозеп Игнаси Масиа, Анхель Риудальбас, Жоан Соле и Суст и Сиско Пужоль.
После официального утверждения изменений новый состав совета директоров продолжил работу в соответствии с утвержденной повесткой дня.
