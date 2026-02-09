Лапорта склав повноваження президента Барселони

Жоан Лапорта. Фото: Reuters

В іспанській "Барселоні" можуть відбутися великі перестановки. Вони пов’язані з виборами нового керівництва клубу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на footmercato.net.

Лапорта пішов з посади

Жоан Лапорта разом з іншими членами правління офіційно склав повноваження. Це є формальною процедурою, передбаченою статутом "Барселони", у зв’язку з виборами президента, які заплановані на 15 березня. Лапорта був зобов’язаний піти у відставку, щоб мати право балотуватися на новий термін.

Як повідомляє клуб, рішення було ухвалене та зафіксоване під час чергового засідання ради директорів, на якому також офіційно оголосили про початок виборчого процесу.

Разом із Лапортою заяви про відставку подали віцепрезидент з інституційних питань Елена Форт, віцепрезидент із соціального напряму Антоніо Ескудеро, а також директори Ферран Оліве, Жозеп Марія Альберт, Хав’єр Барбані, Мігель Кампс, Аурелі Мас, Хав’єр Пуїг, Жоан Солер і Ферре.

Після цього правління продовжить виконувати свої обов’язки до завершення каденції 30 червня, але вже в оновленому складі. Тимчасово керівні функції перебрали Рафаель Юсте як президент, Жозеп Кубельс — віцепрезидент і секретар, Альфонс Кастро — скарбник, а також директори Жозеп Ігнасі Масіа, Анхель Ріудальбас, Жоан Соле і Суст та Сіско Пужоль.

Після офіційного затвердження змін новий склад ради директорів продовжив роботу відповідно до затвердженого порядку денного.

