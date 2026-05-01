Лебига отлучил Реброва за залог Ермаку

Михаил Лебига.

Украинский блогер Михаил Лебига эмоционально отреагировал на новость о залоге, который главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес за Андрея Ермака. Несмотря на сотрудничество с УАФ, инфлюенсер жестко высмеял наставника на своей трансляции.

О реакции Лебиги сообщил портал Новини.LIVE.

Лебига жестко раскритиковал Реброва

Во время стрима Лебига не скрывал эмоций и несколько раз нецензурно высказался в адрес Реброва. Блогер заявил, что был шокирован информацией и не ожидал такого поступка от главного тренера сборной Украины.

Также блогер с иронией прокомментировал поведение тренера сборной Украины и его публичный имидж. Отдельно Лебига вспомнил сумму залога в 30 миллионов гривен, которая активно обсуждается в соцсетях.

"Ребров! Я ох**л! Ты понимаешь? Ты видел, бл**ть? Ты видел, бл**ть? Я ох**л, кто угодно! Я ждал от кого угодно! Я ждал от кого угодно! Ну, есть ***ть Ребров! Б**ть. Ну типа, так есть за сборную, понимаешь? Так есть за сборную, каждый раз его есть. И он все, харится и харится, все без настроения. И вот, ну он именно не обучен, как делать. Это пи**ец. Внес 30 млн. залога", — сказал Лебига.

Стоит отметить, что Лебига сотрудничал с УАФ в медийных проектах, связанных со сборной Украины, как амбассадор.

