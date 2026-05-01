Лебіга позлугував Реброва за заставу Єрмаку

Михайло Лебіга. Фото: кадр з відео

Український блогер Михайло Лебіга емоційно відреагував на новину про заставу, яку головний тренер збірної України Сергій Ребров вніс за Андрія Єрмака. Попри співпрацю з УАФ, інфлюенсер жорстко висміяв наставника на своїй трансляції.

Про реакцію Лебіги повідомив портал Новини.LIVE.

Лебіга жорстко розкритикував Реброва

Під час стріму Лебіга не приховував емоцій та кілька разів нецензурно висловився на адресу Реброва. Блогер заявив, що був шокований інформацією та не очікував такого вчинку від головного тренера збірної України.

Також блогер з іронією прокоментував поведінку тренера збірної України та його публічний імідж. Окремо Лебіга згадав суму застави у 30 мільйонів гривень, яка активно обговорюється в соцмережах.

"Ребров! Я ох**в! Ти розумієш? Ти бачив, бл**ть? Ти бачив, бл**ть? Я ох**в хто угодно! Я чекав від будь-кого! Я чекав від будь-кого! Ну, є**ть Ребров! Бл**ть. Ну типа, так є**ть за збірну, розумієш? Так є**ть за збірну, кожен раз його є**ть. І він все, хариться і хариться, все без настрою. І от, ну, він іменно не навчений, як робити. Це пі**ець. Вніс 30 млн завтави", — сказав Лебіга.

Варто зазначити, що Лебіга співпрацював з УАФ у медійних проєктах, пов’язаних зі збірною України, як амбасадор.

