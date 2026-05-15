Ткач: Ребров вніс заставу за Єрмака

Дата публікації: 15 травня 2026 11:04
Ткач заявив, що Ребров вніс заставу за Єрмака
Сергій Ребров в Офісі Президента України. Фото: УНІАН

Журналісти "Української правди" і проєкту "Схеми" повідомили, що колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 млн гривень як заставу за екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це написав керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач із посиланням на джерела в політичних колах. Інших підтверджень цієї інформації на момент публікації не надходило.

Сам Ребров публічно ситуацію поки що не коментував, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Михайла Ткача.

Журналісти нагадали, що раніше Сергій Ребров розповідав про багаторічне знайомство з Андрієм Єрмаком. В інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" колишній тренер збірної України заявляв, що саме Єрмак був одним з ініціаторів його повернення до роботи в національній команді. Тоді Ребров також називав Єрмака порядною людиною і зазначав, що підтримує з ним постійне спілкування.

Андрей Ермак
Колишній глава ОП Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

У "Схемах" нагадали про слова Реброва про Єрмака

За інформацією проєкту, журналісти намагалися зв'язатися із Сергієм Ребровим для отримання коментаря, однак відповіді поки не отримали. У публікації також нагадали про попередні заяви тренера щодо його стосунків з Андрієм Єрмаком і ролі чиновника в поверненні фахівця в український футбол. Нових коментарів з боку представників Єрмака також не з'являлося.

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України у квітні 2026 року. Рішення про відставку ухвалили на тлі критики після непотрапляння національної команди до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. До цього фахівець працював із національною збірною майже три роки.

Андрій Єрмак Збірна України з футболу Сергій Ребров
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
