Ткач заявил, что Ребров внес залог за Ермака

Сергей Ребров в Офисе Президента Украины. Фото: УНИАН

Журналисты "Украинской правды" и проекта "Схемы" сообщили, что бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 млн гривен в качестве залога за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом написал руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач со ссылкой на источники в политических кругах. Других подтверждений этой информации на момент публикации не поступало.

Сам Ребров публично ситуацию пока не комментировал, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Михаила Ткача.

Журналисты напомнили, что ранее Сергей Ребров рассказывал о многолетнем знакомстве с Андреем Ермаком. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" бывший тренер сборной Украины заявлял, что именно Ермак был одним из инициаторов его возвращения к работе в национальной команде. Тогда Ребров также называл Ермака порядочным человеком и отмечал, что поддерживает с ним постоянное общение.

Бывший глава ОП Андрей Ермак. Фото: УНИАН

В "Схемах" напомнили о словах Реброва об Ермаке

По информации проекта, журналисты пытались связаться с Сергеем Ребровым для получения комментария, однако ответа пока не получили. Новых комментариев со стороны представителей Ермака также не появлялось.

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины в апреле 2026 года. Решение об отставке было принято на фоне критики после непопадания национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года. До этого специалист работал с национальной сборной почти три года.

