Ана Иванович подала на развод с Бастианом Швайнштайгером

Сербская легендарная теннисистка, чемпионка "Ролан Гаррос-2008" и бывшая первая ракетка мира Анна Иванович официально подала на развод с немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Пара была в браке девять лет.

О разводе звездной пары сообщил портал Bild.

Иванович больше не хочет быть рядом со Швайнштайгером

По информации источника, Иванович подала заявление в Окружной суд Мюнхена, а также обратилась за алиментами на содержание детей в Пальма-де-Майорке. У супругов трое сыновей.

Источник отметил, что Швайнштайгера уже видели с новой спутницей.

По информации СМИ, пара фактически разошлась еще в феврале 2025 года. Сейчас 38-летняя Иванович живет в Белграде вместе с детьми — Лукой, Леоном и Тео. Между тем 41-летний Швайнштайгер продолжает активно путешествовать в связи с работой, а в свободное время живет в Мюнхене.

