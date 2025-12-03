Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Легенда тенниса расстается со Швайнштайгером

Легенда тенниса расстается со Швайнштайгером

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:31
Ана Иванович подала на развод с Бастианом Швайнштайгером
Анна Иванович и Бастиан Швайнштайгер. Фото: Getty Images

Сербская легендарная теннисистка, чемпионка "Ролан Гаррос-2008" и бывшая первая ракетка мира Анна Иванович официально подала на развод с немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Пара была в браке девять лет.

О разводе звездной пары сообщил портал Bild.

Реклама
Читайте также:
Анна Иванович и Бастиан Швайнштайгер
Анна Иванович. Фото: instagram.com/anaivanovic

Иванович больше не хочет быть рядом со Швайнштайгером

По информации источника, Иванович подала заявление в Окружной суд Мюнхена, а также обратилась за алиментами на содержание детей в Пальма-де-Майорке. У супругов трое сыновей.

Источник отметил, что Швайнштайгера уже видели с новой спутницей.

По информации СМИ, пара фактически разошлась еще в феврале 2025 года. Сейчас 38-летняя Иванович живет в Белграде вместе с детьми — Лукой, Леоном и Тео. Между тем 41-летний Швайнштайгер продолжает активно путешествовать в связи с работой, а в свободное время живет в Мюнхене.

Напомним, россияне пожаловались в МОК на действия Польши, которая заблокировала доступ к чемпионату мира по плаванию.

У вингера "Челси" Михаила Мудрика появился реальный шанс вернуться на поле.

Теннис Звездный развод Сборная Германии по футболу жены футболистов Бастиан Швайнштайгер Анна Иванович
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации