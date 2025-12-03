Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легенда тенісу розлучається зі Швайнштайгером

Легенда тенісу розлучається зі Швайнштайгером

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 18:31
Ана Іванович подала на розлучення з Бастіаном Швайнштайгером
Анна Іванович та Бастіан Швайнштайгер. Фото: Getty Images

Сербська легендарна тенісистка, чемпіонка "Ролан Гаррос-2008" і колишня перша ракетка світу Анна Іванович офіційно подала на розлучення з німецьким футболістом Бастіаном Швайнштайгером. Пара була в шлюбі дев’ять років.

Про розлучення зіркової пари повідомив портал Bild.

Реклама
Читайте також:
Анна Иванович и Бастиан Швайнштайгер
Анна Іванович. Фото: instagram.com/anaivanovic

Іванович більше не хоче бути поряд зі Швайнштайгером

За інформацією джерела, Іванович подала заяву до Окружного суду Мюнхена, а також звернулася по аліменти на утримання дітей у Пальма-де-Майорці. У подружжя троє синів.

Джерело зазначило, що Швайнштайгера вже бачили з новою супутницею.

За інформацією ЗМІ, пара фактично розійшлася ще у лютому 2025 року. Наразі 38-річна Іванович живе у Белграді разом із дітьми — Лукою, Леоном і Тео. Тим часом 41-річний Швайнштайгер продовжує активно подорожувати у зв’язку з роботою, а у вільний час мешкає в Мюнхені.

Нагадаємо, росіяни поскаржилися в МОК на дії Польщі, яка заблокувала доступ до чемпіонату світу з плавання.

У вінгера "Челсі" Михайла Мудрика з'явився реальний шанс повернутися на поле.

Теніс Зіркове розлучення Збірна Німеччини з футболу дружини футболістів Бастіан Швайнштайгер Анна Іванович
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації