Ана Іванович подала на розлучення з Бастіаном Швайнштайгером

Сербська легендарна тенісистка, чемпіонка "Ролан Гаррос-2008" і колишня перша ракетка світу Анна Іванович офіційно подала на розлучення з німецьким футболістом Бастіаном Швайнштайгером. Пара була в шлюбі дев’ять років.

Про розлучення зіркової пари повідомив портал Bild.

Іванович більше не хоче бути поряд зі Швайнштайгером

За інформацією джерела, Іванович подала заяву до Окружного суду Мюнхена, а також звернулася по аліменти на утримання дітей у Пальма-де-Майорці. У подружжя троє синів.

Джерело зазначило, що Швайнштайгера вже бачили з новою супутницею.

За інформацією ЗМІ, пара фактично розійшлася ще у лютому 2025 року. Наразі 38-річна Іванович живе у Белграді разом із дітьми — Лукою, Леоном і Тео. Тим часом 41-річний Швайнштайгер продовжує активно подорожувати у зв’язку з роботою, а у вільний час мешкає в Мюнхені.

